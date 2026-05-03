"Nećemo se predati agresoru, narod je odlučan da se brani": Žestoka poruka za Trampa od kubanskog presjednika

Kubanski predsjednik Migel Dijas-Kanel poručio je administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa da Havana neće pristati na kompromise kada je riječ o suverenitetu države, usljed novih mjera i pojačanog pritiska iz Vašingtona.

Dijas-Kanel je retoriku američkog predsjednika ocijenio kao opasnu, naglasivši da će svaki pokušaj vojne ili ekonomske intervencije naići na otpor kubanskog naroda. "Nijedan agresor na Kubi neće naići na predaju, već na narod odlučan da brani svoj suverenitet i nezavisnost", izjavio je kubanski predsednik.

Prema navodima vlasti u Havani, najnoviji potezi Sjedinjenih Američkih Država uključuju raspoređivanje obalske straže i mornaričkih snaga radi blokiranja isporuka goriva ostrvu. Kubanski zvaničnici ovakve akcije, praćene spekulacijama u američkoj javnosti o potencijalnoj vojnoj intervenciji, vide kao radikalizaciju dugogodišnjeg ekonomskog pritiska na njihovu zemlju.

Upozorenja Ujedinjenih nacija o posljedicama blokade

Kancelarija UN za ljudska prava saopštila je da su pooštrene sankcije izazvale ozbiljne nestašice goriva, što direktno ugrožava proizvodnju hrane, vodosnabdjevanje i rad bolnica. Takođe, otežani su i humanitarni napori Svetskog programa za hranu nakon razaranja koje je izazvao uragan Melisa.

Stručnjaci UN ocenili su američku blokadu kao oblik jednostrane ekonomske prinude koji je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Oni su upozorili da restrikcije na uvoz osnovnih dobara pogađaju prevashodno civilno stanovništvo, dovodeći do njegovog kolektivnog kažnjavanja.

Kubanski zvaničnici ističu da su sankcije osmišljene sa ciljem da prodube ekonomsku krizu na ostrvu. Uprkos teškoj situaciji, vlasti navode da će nastaviti da se drže svojih političkih principa.

Poziv na multipolarni poredak

Obraćajući se međunarodnoj zajednici, Dijas-Kanel je pozvao na osudu prakse nametanja političkih modela putem ekonomskih sankcija. On je istakao da politika Vašingtona služi uskim interesima uticajnih krugova, dok istovremeno otežava ekonomski razvoj Kube i postizanje socijalne pravde.

Kubanski predsjednik je iskoristio priliku da izrazi solidarnost sa vladama i narodima zemalja poput Venecuele, Palestine, Irana i Libana, zalažući se za multipolarni svjetski poredak zasnovan na poštovanju državnog suvereniteta.

SAD već decenijama sprovode politiku usmjerenu ka promeni političkog i ekonomskog sistema na Kubi. Međutim, Dijas-Kanel je zaključio da vlasti u Havani ostaju posvećene odbrani svoje nezavisnosti, poručujući da se o suverenitetu države ne može pregovarati.

(Ilkha/MONDO)