Struja se postepeno vraća u Havanu

Kuba je počela da obnavlja svoj elektroenergetski sistem nakon kolapsa cijele mreže treći put ovog mjeseca, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Oko 72.000 korisnika u Havani, među kojima je pet bolnica, ponovo je dobilo struju u jutarnjim časovima po lokalnom vremenu. Glavni grad Kube ima oko dva miliona stanovnika.

U Havani i provincijama kao što su zapadni Matanzas i istočni Olgin postavljeni su lokalni energetski mikrosistemi za snabdijevanje najvažnijih centara, prenio je AP.

Kuba se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom. Njena zastarjela mreža sve se češće kvari tokom posljednjih godina, a vlasti za ovu situaciju krive i energetsku blokadu koju su uvele SAD.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa zahtijeva da Kuba oslobodi političke zatvorenike i krene ka političkoj i ekonomskoj liberalizaciji u zamjenu za ukidanje sankcija.

Tramp je pomenuo i mogućnost "prijateljskog preuzimanja Kube".