Avion poletio sa 155 putnika, a sletio sa 156: Neviđena drama na nebu, evo šta se dogodilo

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Avion „Erbas A321neo“ kompanije „Ita ervejz“, koji je letio iz Dakara ka Rimu sa 155, vratio se sa jednim putnikom više.

Avion poleteo sa 155 putnika, a sleteo sa 156 - evo šta se dogodilo Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia

Naime, na letu AZ855 rođen je dečak Mohamed Alesandro. Drama je počela oko 2.47, kada je posada obavijestila pilota da se putnica ne osjeća dobro, a ubrzo je ustanovljeno da je porođaj počeo.

Na visini od 10.000 metara u pomoć su pritekle doktorka i medicinska sestra među putnicima, koje su zajedno sa kabinskim osobljem pomogle ženi da se porodi. Piloti su u tom trenutku razmatrali hitno slijetanje, ali su se nalazili iznad izolovanog područja Zapadne Sahare.

Nakon procene situacije doneta je odluka da se avion vrati u Dakar, gdje su čekale hitne službe. U međuvremenu, beba je rođena u avionu, a majka mu je dala ime i po pilotu – Alesandru.

Putnici su vijest o rođenju dočekali aplauzom, a pilot je priznao da mu je to bio najemotivniji trenutak u karijeri. Ovo je ujedno i prvi slučaj porođaja na letu ove avio-kompanije.

