Avion poletio sa 155 putnika, a sletio sa 156: Neviđena drama na nebu, evo šta se dogodilo

Avion „Erbas A321neo“ kompanije „Ita ervejz“, koji je letio iz Dakara ka Rimu sa 155, vratio se sa jednim putnikom više.
Naime, na letu AZ855 rođen je dečak Mohamed Alesandro. Drama je počela oko 2.47, kada je posada obavijestila pilota da se putnica ne osjeća dobro, a ubrzo je ustanovljeno da je porođaj počeo.
Na visini od 10.000 metara u pomoć su pritekle doktorka i medicinska sestra među putnicima, koje su zajedno sa kabinskim osobljem pomogle ženi da se porodi. Piloti su u tom trenutku razmatrali hitno slijetanje, ali su se nalazili iznad izolovanog područja Zapadne Sahare.
Nakon procene situacije doneta je odluka da se avion vrati u Dakar, gdje su čekale hitne službe. U međuvremenu, beba je rođena u avionu, a majka mu je dala ime i po pilotu – Alesandru.
Putnici su vijest o rođenju dočekali aplauzom, a pilot je priznao da mu je to bio najemotivniji trenutak u karijeri. Ovo je ujedno i prvi slučaj porođaja na letu ove avio-kompanije.