logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Beba rođena na pumpi kod Malog Požarevca

Beba rođena na pumpi kod Malog Požarevca

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Postoje trenuci koji nas podsjete koliko je život čudesan i lijep. Upravo takav dogodio se 9. aprila oko 18.20 časova, kada je na benzinskoj pumpi na auto-putu kod Malog Požarevca na svijet došao dječak.

Beba rođena na pumpi kod Malog Požarevca Izvor: Nada B/Lopolo/Shutterstock

Na mjestu gdje ljudi obično samo zastanu na kratko, započela je jedna nova životna priča. Kako se navodi, "još jedan novi stanovnik naše planete, a kome će se kao mjesto rođenja voditi Mali Požarevac - jedan neobičan početak jedne velike životne priče".

Brza reakcija ljekara

Ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Sopotu stigla je ubrzo po prijavi, ali je porođaj već bio završen. "Sa pažnjom, smirenošću i istinskom posvećenošću, preuzeli su brigu o hrabroj mami i novorođenčetu, obezbjedivši im siguran i miran put do porodilišta".

U intervenciji su učestvovali doktorka Milica Stijović, medicinska sestra AleksandraĐorđevićPavlović i vozač DraganSavkić.

Majka i novorođenče su, srećom, dobro, a potom su prevezeni u GAK Višegradska radi kontrole i daljeg zbrinjavanja. Ovo je mami treće dijete, naveo je Telegraf.

Čestitke roditeljima

"Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo da dječak odrasta zdrav, srećan i okružen ljubavlju", navodi se u objavi, uz poruku ponosa na zdravstvene radnike koji su i ovog puta pokazali koliko su važni u najosjetljivijim trenucima.

(Mondo.rs) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

beba porođaj benzinska pumpa Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ