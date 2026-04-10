Beba rođena na pumpi kod Malog Požarevca

Postoje trenuci koji nas podsjete koliko je život čudesan i lijep. Upravo takav dogodio se 9. aprila oko 18.20 časova, kada je na benzinskoj pumpi na auto-putu kod Malog Požarevca na svijet došao dječak.

Na mjestu gdje ljudi obično samo zastanu na kratko, započela je jedna nova životna priča. Kako se navodi, "još jedan novi stanovnik naše planete, a kome će se kao mjesto rođenja voditi Mali Požarevac - jedan neobičan početak jedne velike životne priče".

Brza reakcija ljekara

Ekipa Hitne službe Doma zdravlja u Sopotu stigla je ubrzo po prijavi, ali je porođaj već bio završen. "Sa pažnjom, smirenošću i istinskom posvećenošću, preuzeli su brigu o hrabroj mami i novorođenčetu, obezbjedivši im siguran i miran put do porodilišta".

U intervenciji su učestvovali doktorka Milica Stijović, medicinska sestra AleksandraĐorđevićPavlović i vozač DraganSavkić.

Majka i novorođenče su, srećom, dobro, a potom su prevezeni u GAK Višegradska radi kontrole i daljeg zbrinjavanja. Ovo je mami treće dijete, naveo je Telegraf.

Čestitke roditeljima

"Od srca čestitamo ponosnim roditeljima i želimo da dječak odrasta zdrav, srećan i okružen ljubavlju", navodi se u objavi, uz poruku ponosa na zdravstvene radnike koji su i ovog puta pokazali koliko su važni u najosjetljivijim trenucima.

