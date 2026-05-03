Digitalna dominacija i politički pritisak: Kako građani BiH vide medijsku scenu u 2026. godini

Autor Dušan Volaš
0

Građani BiH najviše povjerenja poklanjaju medijima (70,5%), dok su političke stranke i političari sa svega desetak odsto podrške ostali na samom dnu povjerenja.

Izvještaj o medijskim slobodama 2026 Izvor: wellphoto/Shutterstock

Prema nalazima uporednog izvještaja "Medijske slobode u BiH 2018. – 2026.", koji je provela fondacija Friedrich Ebert Stiftung, čak 74,1% stanovništva smatra da političari imaju presudan uticaj na rad redakcija, što je porast od deset procenata u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještaju se navodi da su najveće prepreke za slobodan rad medija u BiH njihova politička zavisnost (66,9%), opšta politička klima u državi (54%), te finansijska zavisnost, dok se nedovoljna profesionalnost nalazi tek na četvrtom mjestu prioriteta. Posebno zabrinjava podatak da skoro tri četvrtine građana direktno imenuje političke partije kao glavne kršitelje medijskih sloboda.

Regionalne razlike u zadovoljstvu radom medija dodatno oslikavaju podijeljenost društva. Dok su dvije trećine ispitanika u Federaciji BiH uglavnom zadovoljne radom tamošnjih medija, u Republici Srpskoj vlada suprotan trend gdje je isti procenat ispitanika potpuno nezadovoljan federalnim izvještavanjem.

S druge strane, u Republici Srpskoj raste broj onih koji su zadovoljni radom svojih medija, ali istovremeno se bilježi značajan porast stanovnika RS koji tvrde da sloboda medija u tom entitetu uopšte nije prisutna.

Izvještaj naglašava da dvije trećine stanovnika BiH smatra kako je kriminalizacija klevete i mogućnost krivičnog gonjenja novinara i urednika značajno uticala na slobodu medija u Republici Srpskoj.

Poseban segment istraživanja posvećen je položaju novinarki, koji je ocijenjen kao izuzetno nepovoljan zbog učestalog kršenja njihovih profesionalnih i ljudskih prava od strane muškaraca na javnim funkcijama. Većina ispitanika, njih 58,9%, slaže se da je govor političara i obraćanje novinarkama na press konferencijama diskriminirajući, nepristojan i predstavlja rodno zasnovano nasilje koje je u suprotnosti s ustavnim načelima. Zbog toga tri četvrtine građana apeluje na pravosuđe i državne institucije da efikasnije kažnjavaju napade na novinarke, bez obzira na to ko je napadač.

Kada je riječ o načinima informisanja, 2026. godina označava konačnu pobjedu digitalnih platformi. Klasični mediji su izgubili primat jer se 37,3% građana informiše putem interneta, a dodatnih 30,5% putem društvenih mreža, dok je televizija pala na treće mjesto kao primarni izvor informacija. Ipak, povjerenje u internet kao najkvalitetniji izvor informacija dominira prvenstveno u Republici Srpskoj, dok su u Federaciji BiH televizija i internet još uvijek izjednačeni.

Kao zaključak za unapređenje struke, građani ističu potrebu za boljim materijalnim uslovima rada, ali i pooštravanje kriterijuma za ulazak u novinarsku profesiju kako bi se osigurala veća objektivnost i zaštita javnog interesa.

