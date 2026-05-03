"Pozivamo sve da se pridruže proslavi": Peter Mađar najavio ceremoniju stupanja na novu funkciju

Budući premijer Mađarske, Peter Mađar, uputio je zvaničan poziv građanima da prisustvuju celodnevnoj proslavi povodom njegove predstojeće inauguracije, koja će se održati 9. maja u prestonici te zemlje.
Centralna svečanost biće organizovana na istorijskom Košutovom trgu, kao i duž obale Dunava, ispred zgrade mađarskog Parlamenta.
"Srdačno pozivamo sve da nam se 9. maja pridruže na cjelodnevnoj proslavi inauguracije u Budimpešti", poručio je Peter Mađar u svojoj izjavi.
We warmly welcome everyone on 9 May to full-day inauguration celebrations in Budapest, at Kossuth Square and along the Danube embankment in front of Parliament.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)May 3, 2026
The inaugural session of the National Assembly begins at 10:00 a.m. and will be broadcast live on large screens…
Kako bi veliki broj okupljenih građana mogao neometano da prati cjelokupan tok događaja, organizatori su obezbijedili prenos uživo na velikim ekranima koji će biti postavljeni širom mesta okupljanja.
Zvanični program obuhvatiće i formalni deo u Skupštini, ali i svečani program na otvorenom.
Satnica inauguracionog programa (9. maj):
- 10.00 časova: Početak inauguralne sednice Narodne skupštine (uz direktan prenos na trgovima).
- 15.00 časova: Zvaničan izbor premijera, ceremonija polaganja zakletve i prvo obraćanje Petera Mađara javnosti sa nove funkcije.
- 16.00 časova: Nastavak proslave na Košutovom trgu uz svečanu vojnu paradu i ceremonijalno podizanje zastave.