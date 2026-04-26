Mađar naredne sedmice s Ursulom fon der Lajen, sastao se i sa liderom vojvođanskih Mađara

Autor Vesna Kerkez
Novoizabrani mađarski premijer Peter Mađar rekao je da će naredne sedmice razgovarati u Briselu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen

On je dodao da se radi o neformalnim razgovorima i da je njegov cilj deblokada sredstava koja je blok zamrznuo zbog sporova sa njegovim prethodnikom Viktorom Orbanom.

Mađar, koji je ubjedljivo pobijedio na izborima 12. aprila, rekao je da "nema vremena za gubljenje"

Sastanak s liderom vojvođanskih Mađara 

Mađar je prije nekoliko dana razgovarao sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Balintom Pastorom i poručio da će njegova vlada maksimalno podržati Mađare u Vojvodini.

Istakao je da vojvođanski Mađari uvijek mogu računati na podršku matične države.

"Imao sam iskren razgovor sa Pastorom Balintom, predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara. Naglasio sam da naša mađarska braća i sestre u Vojvodini mogu i dalje računati na podršku matice. Pod vladom Tise stečena prava će ostati netaknuta, a tokom daljeg jačanja mađarsko-srpskih odnosa primarni cilj će uvijek biti dodatno olakšavanje položaja Mađara koji žive u Srbiji i promocija njihovog prosperiteta u domovini.

Istovremeno, jasno sam predsjedniku stavio do znanja da očekujemo temeljne promjene u transparentnosti i efikasnosti korištenja resursa iz matice i da nećemo prihvatiti da vojvođanski mađarski mediji, koji djeluju uz podršku matice i pod kontrolom SVM-a, služe kao direktan kanal za propagandu Fidesa", rekao je Mađar.

Pojasnio je i šta mu je najviše smetalo u dosadašnjem radu institucija na mađarskom jeziku u Srbiji.

"Nisam dobio umirujuće objašnjenje kako se moglo dogoditi da se tokom dvije godine ime najjače mađarske stranke (Tisa) spomene samo dva puta u emisijama vojvođanske Panon RTV.

Takođe smatram neprihvatljivim da je ista televizija izvijestila o mom govoru održanom u izbornoj noći na način da su, po političkim instrukcijama, izrezali dio govora upućen našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu.

Takođe sam rekao predsjedniku da će vlada Tise istražiti korištenje podrške domovine u posljednjih deset godina, a istražićemo i izborne zloupotrebe koje su se dogodile u vezi sa glasanjem putem pošte. Rado sam prihvatio predsjednikov poziv i prema mojim planovima posjetiću našu mađarsku braću i sestre u Vojvodini tokom ljeta", poručio je Mađar.

Peter Mađar EU Vojvodina

