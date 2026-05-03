Tužilaštvo KS predložilo pritvor za Tarika Prusca zbog ubistva Elme Godinjak

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je danas jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu osumnjičenom za teško ubistvo četrdesetjednogodišnje žene na Dobrinji u petak, 1. maja.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo i da bi boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.

O pritvoru treba da odluči Kantonalni sud u Sarajevu.

Prusac je osumnjičen za teško ubistvo Elme Godinjak, prenose federalni mediji.

Iz kantonalnog Tužilaštva ranije je saopšteno da je Prusac osumnjičen da je u večernjim časovima došao pred stan četrdesetjednogodišnjakinje, nasrnuo na nju, prijetio joj pištoljem, počeo da je udara, potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa njihovim djetetom.

Oštećena je, kako bi spasila dijete, istrčala za njima u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio.

Pobjegao je automobilom koji je ostavio na Darivi, a onda se uputio prema ugostiteljskom objektu na Baščaršiji gdje je uhapšen.

Osumnjičeni je imao zabranu prilaska žrtvi.