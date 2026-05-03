Policija upala u kuću saradnika Radoja Zvicera: Odbjegli policajac u bjekstvu već godinama

Crnogorska policija upala u kuću odbeglog policajca Ljuba Milovića, saradnika Radoja Zvicera.

Crnogorska policija upala je danas u stambeni objekat koji je u vlasništvu odbjeglog policajca Ljuba Milovića (43) iz Nikšića, pišu "Vijesti". On inače važi za bliskog saradnika vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Pretres se dogodio u mjestu Grahovo. Uprava policije Crne Gore oglasila se saopštenjem u kom su naveli sve detalje današnje akcije.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i Regionalnog centra granične policije 'Centar' – Stanice granične policije Nikšić, preduzimajući ciljane operativne mjere, kontrolisali i jedan ugostiteljski objekat u tom mjestu. Aktivnosti su bile usmerene i na lociranje članova organizovanih kriminalnih grupa koji se nalaze u bekstvu, međunarodno traženih osoba, kao i na kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih osoba. Protiv V. J. (48), osoba bliska Ljubo Miloviću, biće podnijeta krivična prijava nakon što je vještačenjem utvrđeno da teretno vozilo marke 'Evo', koje mu je ranije oduzeto, ima falsifikovan broj šasije", navodi se u saopštenju.