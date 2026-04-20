Skaj poruke razotkrile narko-mrežu: Kavački klan švercovao tone kokaina ka Evropi preko okeanskih ruta

Skaj prepiske pokazuju da su pripadnici kavačkog klana dogovarali šverc kokaina ka Evropi i Australiji, uz međusobne provere i koordinaciju više ćelija balkanskog narko-kartela.

Budvanin Mileta Ojdanić spojio je odbjeglog policajca Ljuba Milovića sa kapetanom broda koji je plovio ka Australiji, kako bi sa njim dogovarao šverc kokaina ka tom kontinentu.

To proizlazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije. Analiza konverzacije pokazuje da je Ojdanić sa tim Latinoamerikancem, koji je pisao sakriven iza nadimka Maksimo, u nezakonitom poslu od 2019. godine, a Milovića je sa njim spojio u januaru 2021. godine.

Nakon što sa Milovićem mesecima dogovara i organizuje šverc tona kokaina od Južne Amerike do brojnih evropskih luka, Budvanin tadašnjeg policajca 14. januara 2021. godine obaveštava da njegov saradnik može da "radi" i Australiju.

"Kaže kapo može da radi bez problema. Rekoh ne znam detalje, ni kad ni količinu, ni ništa, ali ovo mi je dobar drug, a ja znaš da imam puno ljudi, ne želim da zauzimam mesto, nego ako hoćeš da vas konektujem pa pričajte i radite, milo će mi biti ako možete zaraditi vi, isto kao da sam i ja. Znam samo da može biti interesantno jer je Australija. On kaže ok nema problema, hvala ti puno, samo sam trenutno dosta bolestan i teško mogu da pričam, da se samo malo oporavim ako bog da za nedelju dana će mi biti bolje", šalje on Miloviću sakriven iza nadimka Futuro.

Nakon nekoliko dana kavčanin sa policijskom značkom podsjeća ga da provjeri može li se povezati sa Maksimom.

"Kad možeš da se povežeš s prijateljem i da pričate o temi Australija, brate?", šalje Ojdanić potom kapetanu, a ovaj mu odgovara da može odmah.

"Već mogu. Nema problema, energija mi je već 100%", napisao je on Ojdaniću i potvrdno odgovorio na pitanje Budvanina može li drugu proslediti njegov Skaj...

"Super. Veoma je, veoma dobar čovjek od riječi. Ja garantujem za njega pred tobom 100%", šalje mu Ojdanić.

"Ok, brate. Znaš da ono što može da se uradi, uradimo. Ako ne može, ne radimo. Može da bude potpuno miran, brate moj, i ti to znaš", šalje mu Maksimo.

Ojdanić tada konstatuje da ih i povezuje zato što zna da je "sve baš dobro".

"Super i mnogo sreće, uvijek sam tu za sve što ti treba, brate... Prijatelj za posao u Australiji ti je poslao poziv, ako možeš prihvati molim te“, šalje Milović i od Maksima dobija odgovor da je već prihvatio.

Policajcu za kojim crnogorski istražitelji tragaju od jula 2022. godine, Ojdanić poručuje da se sve dogovara sa kapom, prosleđujući mu prepisku da je ovaj već spreman...

Zvicer: Radimo zajedno

Milović odmah prosleđuje prepisku sa Ojdanićem šefu kavačkog klana - Radoju Zviceru, obaveštavajući ga da i taj Budvanin "posluje" sa Australijom, na šta mu Kotoranin odgovara: "Radimo zajedno".

Iz prepiske vođene sa "kapom" proizlazi da razgovaraju o organizovanju isporuke morskim i avionskim rutama, pri čemu pominju predaju robe "na vodi", brod, posadu, mornare, luke i aerodrome, kao i cijene, procente, količine i logistiku između lokacija poput Guajire, Santa Marte, Ekvadora, Paname, Brazila, Holandije i Španije.

Pominju se i kontakti u vezi sa carinom, firmama i transportom, uključujući mogućnost da se roba preda "u ruke" i dalje preveze preko broda ili aviona.

"Neki prijatelji imaju veliki brod… kompletnu posadu i logistiku", objašnjava Maksimo.

On objašnjava i model po kom bi išla isporuka u 1.500 do 2.000 kilograma, ali precizira da može samo po tonu odjednom i to preko ljudi koji, kako tvrdi, imaju veliki brod, kompletnu posadu i logistiku. Navodi da bi njima materijal bio predat "u ruke", da bi oni dalje "radili sve", da bi se roba ukrcavala "na vodi", odnosno brodom.

Pregovara sa pripadnicima crnogorskog kartela i o podeli troškova i zarade "50-50", objašnjavajući da je ulaganje 1.850 dolara po kilogramu i da je "provizija" za transport i vađenje 25 odsto. Pojašnjava im i da ima kontakte na aerodromu Shiphol, ali i u firmama koje rade sa voćem, povrćem i ribom.

Da je više ćelija balkanskog narko-kartela švercovalo kokain iz Južne Amerike ka Australiji, i da "posao" koji su dogovarali sa Maksimom nije prvi koji su odradili, pokazuje konverzacija Zvicera i Milovića s kraja 2020. godine. Kotoranin 24. novembra 2020. godine pita policajca da li ima ribaricu "da doda na 100 milja robu".

"Onaj brod za Australiju", pojašnjava mu on.

"Bili bacili u Australiju, ima li ko pokupiti tamo", odgovara mu Milović. Od Zvicera dobija potvrdan odgovor:

"Ima sve", piše mu on, pa pojašnjava: "30 dana. 100-150 nm od kopna rekao sam da nam daju putanju sa koordinatama".

Policajca tada zanima treba li da obezbijede robu, pa mu šef klana piše: "Da sve"...

"100-150 nm su međunarodne vjerovatno, znaćemo to 26-27-og, za par dana", piše mu on.

"Ok, kad jave pa da gledamo", odgovara mu Milović.

Novi vojnici

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sredinom aprila pokrenulo je novu fazu istrage protiv još devet osoba za koje se sumnja da su bile deo organizovane kriminalne grupe koju su, prema navodima tog tužilaštva, formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, a čije je djelovanje razbijeno u opsežnoj policijsko-tužilačkoj akciji "General".

Prema saznanjima "Vijesti", reč je o novom tužilačkom predmetu kojim su obuhvaćeni Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Dragan Knežević, Radoje Živković, Milan Vujotić, Nikola Spasojević, Petar Lazović, Ratko Živković i Milan Knežević.

Tu devetorku specijalni tužioci terete za stvaranje kriminalne organizacije i šverc oko 900 kilograma kokaina - iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Izvor je rekao da je crnogorskim istražiteljima u tom predmetu dostavljen obiman paket obaveštajnih podataka o ilegalnim aktivnostima članova kriminalne grupe koji su duže bili pod svojevrsnim nadzorom... Pojašnjeno je i da spisak uhapšenih nije konačan i da ima povezanih lica, a da "istraga treba da ide do samog vrha države i prethodne vlasti".

U međuvremenu, osim prvobitno 19 optuženih - specijalni tužioci za istragu i krivična dela optužili su Slobodana Kašćelana, kojeg terete da je jedan od šefova organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain na transnacionalnom nivou.

Nedavno je veće Višeg suda potvrdilo optužnicu i protiv još pet navodnih pripadnika tog narko-kartela - Kristijana Drešaja, Novaka Joksimovića, Rajka Smolovića i još dvojice optuženih - A. Š. i D. K. Njih terete da su deo kriminalne grupe koja odgovara zbog šverca dve i po tone kokaina.