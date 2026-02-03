Masovna akcija protiv "kavačkog klana": Policija zaplijenila kriptovane telefone i velike količine droge

Crnogorska policija je uhapsila Radoslava Rašovića i Radmila Peruničića, lica bliska "kavačkom klanu".

Uprava policije u Crnoj Gori u sinoćnoj akciji uhapsila je dvojicu pripadnika kavačkog klana, a tom prilikom kod njih je pronađena i droga.

Policija je sinoć uhapsila Radoslava Rašovića i Radmila Peruničića, lica bliska "kavačkom klanu".

Naime, službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar" su sinoć sproveli ciljanu akciju usmjerenu na operativno interesantna lica i članove organizovanih kriminalnih grupa, sa ciljem lociranja lica koja se traže na lokalnom i nacionalnom nivou, a čije je djelovanje usmjereno na izvršenje krivičnih djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, nasilja, kao i krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.

"Tom prilikom su policijski službenici, po iniciranoj i odobrenoj naredbi suda, u Danilovgradu izvršili pretres kuće koju koriste operativno interesantna lica bliska jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi - Radoslav Rašović (49) i Radmilo Peruničić (46), koji su se tražili na lokalnom nivou", saopšteno je iz policije.

Tokom pretresa su takođe pronađena dva PVC pakovanja sa kokainom, ukupne mase 707 grama, vaga za precizno mjerenje, novac u iznosu od 1.700 evra, 100 američkih dolara, 200 albanskih leka, 500 mađarskih forinti i 70 konvertibilnih maraka za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika, kao i dva mobilna telefona sa kripto-zaštitom.

"Takođe, oduzeta su tri para rukavica, pakovanje kesa zapremine tri kilograma, kao i nož sa tragovima bijele praškaste materije", navode iz UP, piše Dan.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, R.R. i R.P. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

"Podsjećamo da je za mjesec dana crnogorska policija, u cilju otkrivanja i suzbijanja ulične prodaje narkotika, pronašla i zaplijenila oko šest kilograma kokaina", navodi se u saopštenju policije.