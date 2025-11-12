logo
Osuđen Radoje Zvicer: Odbjegli šef kavačkog klana "zaradio" 16 godina zatvora

Osuđen Radoje Zvicer: Odbjegli šef kavačkog klana "zaradio" 16 godina zatvora

Autori Dušan Volaš Autori Vijesti
0

Radoje Zvicer je osuđen na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina.

Osuđen Radoje Zvicer Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević/ Interpol/Printscreen

Odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović. Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora. Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.

(Vijesti/Mondo) 

Radoje Zvicer kavački klan

