Osuđen Radoje Zvicer: Odbjegli šef kavačkog klana "zaradio" 16 godina zatvora

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević/ Interpol/Printscreen

Odbegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović. Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora. Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.

(Vijesti/Mondo)