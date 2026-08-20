Roditelji djece sa invaliditetom traže izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti u Srpskoj

Udruženja i roditelji djece sa invaliditetom traže izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske i jednaka prava za sve porodice.

Izvor: UG Glas tišine

Udruženja i roditelji djece sa invaliditetom traže od Vlade Republike Srpske da što prije pokrene konkretne izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, nakon sastanaka koji su tokom maja i narednih mjeseci održani sa predstavnicima udruženja iz cijele Srpske.

Kako navode, većina udruženja koja su učestvovala u razgovorima dostavila je svoje prijedloge izmjena i dopuna zakona, očekujući da oni budu razmotreni.

„Sada očekujemo i zahtijevamo da se konačno krene u konkretne izmjene u oblasti dječije zaštite“, poručuju iz udruženja.

Posebno ukazuju na probleme roditelja čija su djeca u vrijeme donošenja propisa o dječijoj zaštiti bila starija od 30 godina. Prema navodima pojedinih roditelja, kada su pokušali da podnesu zahtjev za ostvarivanje statusa roditelja-njegovatelja, usmeno im je rečeno da to pravo neće moći ostvariti.

Zbog takve informacije, kako tvrde, zahtjeve nisu ni podnijeli, pa nisu dobili ni pisana rješenja na koja bi mogli uložiti žalbu.

Udruženja posebno kritikuju prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o uvođenju proširenog prava za roditelje djece starije od 37 godina.

Smatraju da bi takvo rješenje moglo dovesti do diskriminacije porodica, posebno zbog različitih finansijskih mogućnosti lokalnih zajednica.

„Pravo djeteta i roditelja ne smije zavisiti od toga u kojoj opštini ili gradu žive“, navode oni.

Kako ističu, manje i nerazvijene opštine nemaju iste budžetske mogućnosti kao veće lokalne zajednice, zbog čega bi prebacivanje finansiranja ovih naknada na lokalni nivo moglo dovesti do nejednakog položaja porodica.

Zbog toga traže da se izmjene zakona riješe na republičkom nivou i da se obezbijedi jednako pravo za sve porodice, bez obzira na mjesto prebivališta.

Problem roditelja-njegovatelja i školovanja djece

Udruženja ukazuju i na problem ostvarivanja statusa roditelja-njegovatelja kada dijete pohađa osnovnu školu.

Prema njihovim navodima, roditelji se nalaze u situaciji u kojoj, ako ne upišu dijete u školu, krše propise o osnovnom obrazovanju, dok istovremeno upis djeteta može dovesti do gubitka prava na naknadu za status roditelja-njegovatelja.

Zbog toga su se pojedini roditelji obraćali sudovima, a u više predmeta presuđeno je u njihovu korist.

Kako navode, sudovi su potvrdili da nadležni organi ne mogu ukinuti status roditelja-njegovatelja samo zato što dijete pohađa osnovnu školu, jer školovanje ne znači da roditelj prestaje da pruža cjelodnevnu brigu i njegu djetetu sa potpunim invaliditetom.

Udruženja poručuju da je potrebno prestati sa različitim tumačenjima zakona i prebacivanjem odgovornosti na roditelje.

„Ukoliko prava osoba sa invaliditetom zavise od upornosti njihovih roditelja, tada poručujemo da nećemo prihvatiti da se ponovo stvori sistem u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru“, navodi se u saopštenju koje potpisuje Valentina Stojić

predsjednica UG "Glas tišine".