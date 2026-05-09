Papa Lav ugostio fudbalere Intera pred Lacio: SIgurna pobjeda na “Olimpiku” uz bojkot navijača oba tima

Nebojša Šatara
Delegacija Intera se sastala u subotu sa papom Lavom XIV, a zatim su navijači milanske ekipe zajedno sa pristalicama Lacija najavili bojkot utakmice na rimskom “Olimpiku”.

Inter je imao pomalo neobičnu pripremu za utakmicu protiv Lacija. Najprije je cijela ekipa posjetila papu Lava XIV i poklonila mu specijalni dres, a zatim su njihovi ultrasi zajedno sa navijačima Lacija odlučili da bojkotuju meč.

Zanimljivo je da će se ove dvije ekipe ponovo sastati na istom stadionu u srijedu 13. maja, u finalu Kopa Italije, pa je ovo bila svojevrsna generalna proba za taj veliki meč.

Pošto će biti nekoliko dana u “večnom gradu”, Inter je iskoristio priliku da posjeti Vatikan – tradicija koja sada važi za klubove koji osvoje Seriju A.

Trener “neroazura” Kristijan Kivu, predsjednik Bepe Marota i cijela ekipa bili su prisutni u subotu u Vatikanu, gdje su papi Lavu XIV poklonili specijalno izdanje Interovog dresa sa njegovim imenom na leđima.

“Ovo je nesumnjivo trenutak velike radosti za sve vas i drago mi je što ga dijelim sa vama. Ostvarili ste cilj napornim radom, timskim duhom, disciplinom i istrajnošću, koje ste uspjeli da održite kako u uzbudljivim trenucima – poput posljednje utakmice koju ste već proslavili! – tako i u teškim momentima, bez obeshrabrenja i odustajanja.Zbog toga, dok vam čestitam, pozivam vas da razmislite o ovom iskustvu, kako biste u ovom trenutku uspjeha postali nosioci poruke koja je posebno korisna za rast mladih. Mnogi od njih vas upravo sada gledaju kao svoje ‘heroje’, kao uzore koje treba slijediti, i to vam daje odgovornost koja ide daleko iznad samog rezultata - pozivam vas, kao sportiste, da budete svjedoci vrijednosti. Želim da naglasim ovo, jer mladi danas zaista trebaju uzore, a ono što vi radite ima uticaj - koji može biti pozitivan ili negativan - na njihov život. Zato bih zaista želio da vas ostavim sa ovom mišlju o velikoj odgovornosti koju nosite”, rekao je papa Lav XIV.

Prema njegovim riječima, prije oko 35 godina, sveti Jovan Pavle II govorio je o ovome na susretu sa predstavnicima milanskog kluba, što je ponovio i aktuelni vladar Rimokatoličke crkve.

“Postarajte se da mnogi u vama i vašem ponašanju prepoznaju autentičnost i integritet koji odolijevaju vremenu. To su riječi koje i ja želim da ponovim vama, uz ponovljene čestitke. Srdačno vas blagosiljam, vas i vaše porodice, i želim vam sve najbolje”.

Međutim, atmosfera na Olimpijskom stadionu biće neuobičajeno tiha, jer su Interovi i Lacijevi navijači održali zajednički protest ispred stadiona. “Lacijali” već mjesecima bojkotuju domaće utakmice u znak protesta protiv predsjednika Klaudija Lotita i načina na koji vodi klub.

S obzirom da su ove dvije navijačke grupe već godinama pobratimljene, odlučile su da se u subotu zajedno solidarišu u bojkotu utakmice. Ipak, na finalnoj utakmici Kopa Italije u srijedu će biti na tribinama.

Sigurna pobjeda Intera u Rimu

Lautaro Martinez u šestom minutu je pogodio mrežu Rimljana, da bi Argantinac u 37. minutu asistirao hrvatskom fudbaleru Petru Sučiću za dvostruku prednost gostiju iz Milana na „Olimpiku“ poslije prvog dijela.

Kad je u nastavku meča, odnosno u 59. minutu Alesio Romanjoli zaradio direktan crveni karton, bilo je jasno da će novi šampion Italije, koji je „skudeto“ osigurao još u prošlom kolu, doći do 27. trijumfa u sezoni.

Pobjedu je u 77. minutu „ovjerio“ iskusni Henrik Mktarijan za konačnih 0:3.

