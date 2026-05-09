Venecija i Frozinone u Seriji A, još šest klubova se nada plasmanu u elitu

Završen ligaški dio sezone u italijanskoj Seriji B.

Venecija je osvojila titulu u Seriji B i kao šampion ušla u viši rang, a zajedno sa njom u Seriju A direktno je promovisan i drugoplasirani Frozinone.

Frozinone je nakon ubjedljive pobjede od 5:0 protiv Mantove zaključio sezonu osvajanjem drugog mjesta, čime se nakon dvije godine vratio u najviši rang italijanskog fudbala. Slavilo se sinoć na stadionu "Benito Stirpe", ali nisu Venecija i Frozinone jedini klubovi iz druge lige koje ćemo naredne sezone gledati u eliti.

Naime, klubovi plasirani od trećeg do osmog mjesta igraće baraž za ulazak u viši rang, a samo jedan od njih pridružiće se pomenutom dvojcu. Trećeplasirana Monca i četvrtoplasirani Palermo izborili su plasman direktno u polufinale, dok će četvrtfinalne mečeve igrati Katancaro, Modena, Juve Stabija i Avelino.

Katancaro će biti domaćin Avelinu, dok će Modena ugostiti Juve Stabiju. Na programu je samo jedan meč, a ukoliko nakon 90 minuta ne bude pobjednika, igraće se produžeci, a zatim će eventualno penali odlučiti putnika u polufinale.

U polufinalu se igraju dvije utakmice. Pobjednik duela Katancaro - Avelino prvo će ugostiti Palermo, a zatim gostovati na Siciliji, dok će bolji iz dvoboja Modena - Juve Stabija prvo biti domaćin Monci, a zatim i gostovati istom timu.

I finale baraža igra se u dva meča, a domaćin će biti bolje plasirani tim u ligaškom dijelu sezone. Zanimljivo je da u finalu nema produžetaka ni penala, a u slučaju neriješenog ishoda dvomeča, u Seriju A ide ekipa koja je zauzela bolju poziciju u regularnom dijelu sezone.