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Dramatične scene na Kritu: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom u skladištu drva (VIDEO)

Dramatične scene na Kritu: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom u skladištu drva (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Više desetina vatrogasaca učestvuje u gašenju velikog požara u skladištu drva u Irakliju, a gusti oblaci dima nadvili su se nad ovim gradom na sjeveru Krita.

Požar u skladištu drva na Kritu Izvor: Screenshot/youtube/neakriti.gr

Trenutno nema potvrđenih izvještaja o širenju plamena izvan skladišta ili povrijeđenima, prenio je portal "Ekatimerini".

Organi civilne zaštite poslali su upozorenje stanovnicima Iraklija i pozvali ih da ostanu kod kuća i da drže vrata i prozore zatvorenim da bi izbjegli udisanje dima.

Vatrogasna služba saopštila je da 75 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila, helikopterom, cisternama za vodu i dronom pokušavaju da obuzdaju vatru u gradskoj četvrti Agios Joanis Hostos.

Iraklio je glavni grad Krita i najveći grad na ostrvu, sa oko 180.000 stanovnika.

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Tagovi

požar Krit Grčka

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