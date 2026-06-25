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Državljanin BiH izazvao požar kod Šibenika

Državljanin BiH izazvao požar kod Šibenika

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pedesetpetogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da za izazivanje požara kod Šibenika u kom su izgorjela četiri hektara rastinja i maslina, kao i četiri telefonska stuba, saopštila je policija.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče u mjestu Dvornica u opštini Rogoznica prilikom radova električnom testerom izazvao iskrenje usljed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara.

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine.

Požar je u potpunosti ugašen sinoć u 21.10 sati, a povrijeđenih nije bilo.

(Srna)

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Tagovi

Šibenik požar BiH

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