Državljanin BiH izazvao požar kod Šibenika

Pedesetpetogodišnji državljanin BiH osumnjičen je da za izazivanje požara kod Šibenika u kom su izgorjela četiri hektara rastinja i maslina, kao i četiri telefonska stuba, saopštila je policija.

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Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče u mjestu Dvornica u opštini Rogoznica prilikom radova električnom testerom izazvao iskrenje usljed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara.

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine.

Požar je u potpunosti ugašen sinoć u 21.10 sati, a povrijeđenih nije bilo.

(Srna)