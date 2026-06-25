Uništena kuća i poslovni objekat: Određen pritvor Dervenćaninu zbog sumnje da je podmetnuo požar i prijetio komšijama

Okružni sud u Doboju odredio je jednomesečni pritvor Dervenćaninu čiji su inicijali B.Đ. (60) koji se tereti da je komšiji zapalio stambeno–poslovni objekat.
Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao realizovati prijetnju ubistvom.
Kako je navedeno u saopštenju ovog Suda, osumnjičenom se stavlja na teret da je 21. juna oko 22.00 časa, zaprijetio da će zapaliti porodičnu kuću u vlasništvu komšije M.M, sa 13 članova, te da će ih pobiti.
Nakon što je oko jedan čas iza ponoći istu prijetnju više puta ponovio, B.Đ. je i zapalio navedenu kuću u kojoj se u tom trenutku nalazilo 13 ukućana.
Požar se sa kuće proširio i na poslovnu zgradu namijenjenu za obavljanje privatne djelatnosti, kao i na sedam parkiranih vozila, koja su u potpunosti izgorjela, čime je nastala šteta veća od milion KM.
U saopštenju Okružnog suda navodi se da se za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a za krivično djelo paljevina kazna zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.
Službenici Policijske uprave Doboj su 22. juna uhapsili lice B.Đ, zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usljed čega je nastala velika materijalna šteta.