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U Foči počinje gradnja simulacionog centra Medicinskog fakulteta vrijednog 6,8 miliona KM

U Foči počinje gradnja simulacionog centra Medicinskog fakulteta vrijednog 6,8 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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U Foči za mjesec dana počinje izgradnja simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta, vrijednosti 6,8 miliona KM, što je jedan od najznačajnijih projekata za razvoj visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Medicinski fakultet u Foči dobija novi centar za savremenu obuku studenata Izvor: Shutterstock

Vlada je sufinansiranje izgradnje ovog centra uvrstila u prioritetne projekte i za to obezbijedila 4.867.026 KM, dok je Medicinski fakultet Foča izdvojio dva miliona KM, objavljeno je na "Instagram" nalogu Vlade Srpske.

Izgradnja centra, površine 2.500 metara kvadratnih, doprinijeće savremenoj medicinskoj obuci i boljim uslovima za studente i nastavnike.

Novi objekat imaće tri sprata i podzemnu garažu, a donijeće savremene uslove za nastavu, praktičnu obuku i rad administrativnih službi.

U okviru centra biće izgrađeni savremene učionice i veliki amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina i smještajni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne razmjene.

Iz Vlade Srpske su istakli da će simulacioni centar biti dostupan i za komercijalnu upotrebu, što će doprinijeti daljem razvoju Medicinskog fakulteta, jačanju kvaliteta nastave i većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ovaj projekat, napomenuli su iz Vlade, predstavlja novi iskorak u razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

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Tagovi

Foča Vlada Republike Srpske Vlada RS studenti

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