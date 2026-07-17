Put Tjentište–Foča ponovo u fokusu: Minić obećao završetak radova u roku dvije godine

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je da će put Tjentište-Foča biti izgrađen u roku od dvije godine, naglasivši da je projektovano tako da je preko 90 odsto dionice na ograničenju od 80 kilometara na čas.

Izvor: Srna/Branko Drobnjak

Minić je naveo da je ova putna dionica stajala skoro dvije i po godine, te da je uzeo sebi u zadatak da se to pokrene.

"Zato smo danas došli na ovaj najzahtjevniji dio. Od izvođača sam upoznat o detaljima gdje imamo stećke, neriješen mali dio imovinsko-pravnih odnosa, ali ono što je bitno ovo će biti završeno u roku od dvije godine. Tako smo dogovorili i to će sigurno biti tako urađeno", rekao je Minić novinarima.

On je dodao da će se napraviti veliki iskorak tako da će rafteri moći do Tjentišta da dođu putem koji je projektovan tako da je preko 90 odsto putne dionice na ograničenju od 80 kilometara na čas.

"Znači, ovo je ozbiljan posao, neko je ovo na odličan način projektovao i na nama je da završimo još ovih 20 i nešto predmeta imovinsko-pravnih odnosa kako bi u kontinuitetu sve išlo bilo gotovo u naredne dvije godine", rekao je Minić.

Istakao je da je Foča veliko gradilište i dodao da će Svjetska banka, ako ne danas, uskoro dati saglasnost i biće raspisan javni poziv za put Foča-Šćepan Polje.

Kad je u pitanju putni pravac Foča-Sarajevo, Minić je naveo da je insistirao na trajnom rješenju problema, ali da ništa ne stoji, već se sve radi.

On je naglasio da mu je veoma drago da je završen tender za opremanje Kliničke bolnice, gdje će medicinska usluga biti na najvišem nivou, a napomenuo je i da će u narednih mjesec dana početi radovi za Medicinski Fakultet, kao i put za raftere.

"Nije mi još dugo ostalo da budem premijer nekih 80-ak dana, prvi pokazatelji polako dolaze na površinu, a to je kad je u pitanju broj zaposlenih u Republici Srpskoj, on je veći za 1.300, skoro 1.400 u odnosu na prošlu godinu", kaže Minić.

Kada je u pitanju BDP, prihodi, svi realni pokazatelji, Minić je naveo da su sve bolji i bolji jer se otvara veliki investicioni ciklus od preko sedam milijardi KM.

Istakao je da sa ministrima obilazi teren jer želi da Vlada Republike Srpske bude sa građanima.

(Srna)