logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Državljanin Iraka (40) divljao na auto-putu kod Pirota: Vozio 241 km/h, odmah isključen iz saobraćaja (Video)

Državljanin Iraka (40) divljao na auto-putu kod Pirota: Vozio 241 km/h, odmah isključen iz saobraćaja (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Saobraćajna policija zaustavila je presretačem kod Pirota državljanina Iraka (40) koji je na auto-putu vozio brzinom od čak 241 km/h. Isključen je iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje.

Državljanin Iraka (40) divljao na auto-putu kod Pirota Izvor: Rina

Pripadnici Upravesaobraćajne policije zaustavili su presretačem na auto-putu kod Pirota četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka koji se kretao brzinom od 241 kilometar na čas, saopštio je MUP.

Na toj dionici ograničenje brzine je 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

Iz MUP-a podsećaju da je brzina jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima u prethodnih 48 sati zaustavili su četiri vozača zbog nasilničke vožnje.

Zaustavljeno je i 15 vozača zbog drugih prekršaja koji su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji.

 (Rina/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vožnja brzina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ