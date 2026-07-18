Intenzivna odbrana od grada: Više od 200 raketa ispaljeno na gradonosne oblake iznad Srpske

Protivgradna preventiva Republike Srpske od ranih jutarnjih časova ispalila je oko 200 protivgradnih raketa na području Banjaluke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Protivgradna dejstva počela su jutros na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, a poslije podne pojavili su se gradonosni procesi u Podrinju, te na području Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Protivgradne preventive Srpske.

Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović istakao je da su u stalnom dežurstvu i da dejstvuju po potrebi raketama i prizemnim generatorima.

On je napomenuo da se nestabilno vrijeme u Republici Srpskoj očekuje i sutra.