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Intenzivna odbrana od grada: Više od 200 raketa ispaljeno na gradonosne oblake iznad Srpske

Intenzivna odbrana od grada: Više od 200 raketa ispaljeno na gradonosne oblake iznad Srpske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Protivgradna preventiva Republike Srpske od ranih jutarnjih časova ispalila je oko 200 protivgradnih raketa na području Banjaluke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona.

Više od 200 raketa ispaljeno na gradonosne oblake iznad Srpske Izvor: Milorad Malešević/Srna

Protivgradna dejstva počela su jutros na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, a poslije podne pojavili su se gradonosni procesi u Podrinju, te na području Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Protivgradne preventive Srpske.

Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović istakao je da su u stalnom dežurstvu i da dejstvuju po potrebi raketama i prizemnim generatorima.

On je napomenuo da se nestabilno vrijeme u Republici Srpskoj očekuje i sutra.

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Tagovi

protivgradna zaštita vrijeme

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