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Sutra toplo, uveče moguće nepogode

Sutra toplo, uveče moguće nepogode

Autor Haris Krhalić
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U BiH će sutra biti veoma toplo, uz temperature do 37 stepeni, ali se od poslijepodneva očekuju kiša, pljuskovi, grmljavina i moguće lokalne nepogode sa jakim vjetrom i gradom.

Vrijeme u BiH sutra: Do 37 stepeni, zatim pljuskovi, olujni vjetar i grad Izvor: MONDO/Dragana Božić

U BiH će sutra prije podne biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, pogotovo na jugu i istoku, a od sredine dana na zapadu se očekuje naoblačenje uz povremenu kišu i pljuskove.

Poslije podne i do večeri oblačnost uz slabu kišu će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se na sjeveru očekuju jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vjetar, te pojavu grada ponegdje, dok će na jugu i jugoistoku ostati sunčano i najtoplije.

Duvaće slab do umjeren zapadni, ili promjenljiv vjetar, a uveče na sjeveru u zonama pljuskova povremeno jak.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 21, na jugu do 23 stepena, a dnevna od 30 do 35, na jugu oko 37, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Mrakovica 26, Han Pijesak 27, Sokolac i Srebrenica 28, Kneževo i Čemerno 29, Kalinovik 30, Prijedor 31, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Ribnik 32, Gacko i Neum 33, Sarajevo 34, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Bileća, Višegrad i Rudo 35, Trebinje 36 i Mostar 41 stepen Celzijusov.

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Hvala što ste poslali vijest.

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