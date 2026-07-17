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Tragične posljedice ekstremnih vrućina: U Evropi i Centralnoj Aziji preminulo 200.000 ljudi od 2022.

Tragične posljedice ekstremnih vrućina: U Evropi i Centralnoj Aziji preminulo 200.000 ljudi od 2022.

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Više od 200.000 ljudi preminulo je od posljedica ekstremnih vrućina u posljednje četiri godine u Evropi i Centralnoj Aziji, upozorava SZO.

toplotni val, vrućina Izvor: Shutterstock

Više od 200.000 ljudi preminulo je od posljedica ekstremne vrućine u posljednje četiri godine u Evropi i Centralnoj Aziji, izjavio je za TASS Hans Henri Kluge, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu.

On je naglasio da to "nisu predviđanja" nego da se to "dešava sada".

Kluge je istakao da su podaci iz pet zemalja ovog ljeta pokazali da je registrovano 10.000 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnom vrućinom.

Evropski region je jedan od šest koji pokriva SZO i sastoji se od 53 države u Evropi i Centralnoj Aziji.

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Tagovi

toplotni talas vrućine SZO

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