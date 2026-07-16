Kratki ili dugi rukavi, prirodni ili sintetički materijali: Kako se obući tokom toplotnog talasa?

Tokom ljetnjih vrućina većina ljudi razmišlja o klima-uređajima, vodi i zaštiti od sunca u formi kreme, ali stručnjaci ističu da i izbor odjeće igra važnu ulogu u tome kako će organizam podnijeti visoke temperature.

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Pravi materijali i odgovarajući krojevi pomažu tijelu da se prirodno rashladi, dok pogrešan izbor doprinosi osjećaju pregrijanosti i pojačanom znojenju.

Jedno od najosnovnijih pravila jeste odabir pravog materijala. Lan i pamuk smatraju se najboljim izborom jer omogućavaju koži da diše i olakšavaju isparavanje znoja, što je jedan od glavnih načina na koji telo reguliše temperaturu.

Važno je da se ima na umu kako nije svaki pamučni komad jednako prijatan za leto. Na primjer, teksas je napravljen od gustog tkanja koje otežava cirkulaciju vazduha, pa farmerke i šortsevi često zadržavaju više toplote nego lagane pamučne ili lanene tkanine.

Još jedan prirodni materijal može da bude prijatan za nošenje, ali samo u toku noći kada temperature opadnu i manje se znojimo. U pitanju je svila.

S druge strane, iako se sintetički materijali od kojih se pravi sportska odjeća, reklamiraju kao materijali koji propuštaju vlagu sa kože, tokom ekstremnih vrućina ovo nije slučaj.

Mnogi sintetički materijali slabije propuštaju vazduh i zadržavaju toplotu, pa se osjećaj vrućine dodatno pojačava. Zato se za svakodnevne aktivnosti tokom toplotnih talasa preporučuju isključivo prirodni materijali.

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Širina odjeće i boje su takođe bitne

Logično, široka garderoba je takođe jedan od načina da se telu omogući strujanje vazduha oko kože. Umjesto uskih majici i pantalona, tokom najviših temperatura, lagane i komotne haljine, košulje ili suknje omogućavaju da znoj lakše isprava, a tijelo u tim trenucima ima priliku da se rashladi.

Iako mnogi tokom leta biraju što manje odeće, stručnjaci navode da i lagani modeli dugih rukava jesu dobar izbor jer pored toga što omogućavaju cirkulaciju vazduha, štite kožu od direktnog sunčevog zračenja.

Svijetla garderoba odbija više sunčevih zraka nego tamna, zbog čega se manje zagrijava. Bijela, bež, svetloplava ili pastelne nijanse doprinose prijatnijem osećaju tokom boravka na otvorenom.

Za kraj stručnjaci uvijek napominju kako treba uzeti u obzir i velike razlike između spoljne temperature i klimatizovanih prostorija. Ako putujete ili radite u jako rashlađenom prostoru, korisno je da sa sobom imate tanku košulju, ili lagani džemper koje možete obući po potrebi.

Uz odgovarajuću hidrataciju, boravak u hladu i izbjegavanje aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana, pažljivo odabrana odjeća je jednostavan, ali efikasan način da se lakše podnese ljetnja vrućina i smanji rizik od pregrijavanja organizma.

(EUpravo zato/Irishtimes)