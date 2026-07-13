Nikako ne ostavljajte ove stvari u automobilu tokom vrućina: Mogu da eksplodiraju, pokvare se ili postanu opasne

Visoke ljetnje temperature za svega sat vremena mogu pretvoriti parkirani automobil u pravu pećnicu. Stručnjaci upozoravaju da mnoge stvari koje svakodnevno ostavljamo u vozilu mogu da se oštete, izgube funkciju, pa čak i eksplodiraju usljed velikih vrućina.

Izvor: Mark Felix / AFP / Profimedia

Tokom ljetnjih vrućina unutrašnjost parkiranog automobila može se veoma brzo zagrijati, čak i kada napolju nije naročito vruće. Temperatura u automobilu može porasti i do 50 odsto u roku od jednog sata.

Elektronika i uređaji

Mobilni telefoni, laptopovi, tableti, navigacije i fotoaparati veoma su osjetljivi na visoke temperature. Kada se automobil zagrije, njihove baterije mogu da nabubre, procure ili se oštete, a ekrani i unutrašnji elektronski dijelovi mogu prestati da rade ispravno.

Posebno je rizično ostaviti uređaje uključene, jer to dodatno povećava mogućnost pregrijavanja. Najsigurnije je da ih uvijek ponesete sa sobom ili da ih držite na hladnijem mjestu.

Elektronske cigarete i vejp uređaji

Vejp uređaji sadrže litijum-jonske baterije koje su veoma osjetljive na visoke temperature. Dugotrajno izlaganje toploti može izazvati širenje baterije, curenje ili, u rijetkim slučajevima, čak i eksploziju.

Osim baterije, tečnost unutar uređaja može promijeniti sastav ili procuriti. Zbog toga se preporučuje da se sa njima postupa jednako pažljivo kao i sa drugim elektronskim uređajima.

Baterije i prenosni punjači

Mnogi ljudi drže rezervne baterije i prenosne punjače u automobilu. Tokom ljetnjih vrućina unutrašnjost vozila može dostići veoma visoke temperature koje povećavaju pritisak unutar baterije. Posljedica može biti oštećenje ili pucanje baterije. Često izlaganje toploti takođe skraćuje njihov vijek trajanja.

Aerosolni sprejevi

Proizvodi poput dezodoransa, laka za kosu ili sprejeva nalaze se pod pritiskom. Visoke temperature izazivaju širenje gasa unutar ambalaže, što može dovesti do pucanja ili eksplozije. Temperatura u automobilu ljeti može biti mnogo viša od spoljne temperature, pa ih nije preporučljivo ostavljati u vozilu.

Gazirana pića

Gazirana pića sadrže gas pod pritiskom koji se širi kada se zagrije. Zbog toga postoji mogućnost da limenka pukne i napravi nered u automobilu. Prosuti sadržaj može oštetiti sjedišta ili unutrašnjost vozila. Piće je bolje držati u rashladnoj torbi.

Kvarljiva hrana

Mlijeko, jogurt, voće i gotova jela brzo se kvare na visokim temperaturama. Toplota stvara idealne uslove za razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Hrana ne mora odmah pokazivati znake kvarenja, ali može postati opasna za konzumaciju. To može dovesti do zdravstvenih problema.

Plastične flaše

Kod plastičnih flaša postoji mogućnost oslobađanja određenih hemikalija pri visokim temperaturama. Zagrijavanjem se sastojci plastike mogu prenijeti u vodu. Takođe, flaša ostavljena na jakom suncu može djelovati poput lupe. Sigurnija opcija su flaše od nerđajućeg čelika ili kvalitetnije plastike.

Lijekovi

Mnogi lijekovi moraju se čuvati na određenoj temperaturi kako bi ostali efikasni. Insulin, antibiotici i inhalatori posebno su osjetljivi na toplotu. Ako se lijek pregrije, može izgubiti dejstvo ili promijeniti sastav. Zato ih nije dobro ostavljati u automobilu.

Kozmetika i proizvodi za njegu

Šminka i proizvodi za njegu kože mogu promijeniti sastav pod uticajem toplote. Kreme sa zaštitnim faktorom mogu izgubiti efikasnost. Neki proizvodi mogu se istopiti ili promijeniti teksturu, što može umanjiti njihov kvalitet i dejstvo.

Parfemi

Parfemi sadrže alkohol i osjetljive mirisne sastojke. Visoke temperature mogu promijeniti njihov miris i hemijski sastav. U nekim slučajevima bočica može procuriti. Najbolje ih je držati na hladnom i tamnom mjestu.

Kontraceptivna sredstva

Hormonska kontracepcija zahtijeva odgovarajuću temperaturu skladištenja. Toplota može smanjiti efikasnost aktivnih sastojaka. Kod kondoma toplota može oslabiti materijal i povećati mogućnost pucanja. Zato ih nije preporučljivo držati u automobilu.

Dječije potrepštine

Cucle, flašice i igračke mogu se deformisati zbog visokih temperatura. Vlaga i toplota mogu pogodovati razvoju bakterija. Vlažne maramice takođe mogu da se osuše. Roditelji bi trebalo redovno da provjeravaju stvari koje ostavljaju u automobilu.

Naočare

Sunčane i dioptrijske naočare mogu se oštetiti zbog toplote. Okviri mogu da se deformišu, a stakla da izgube zaštitni sloj. Takva oštećenja mogu uticati na kvalitet vida. Preporučuje se čuvanje u zaštitnoj futroli.

Važni dokumenti

Kartice i dokumenta mogu se saviti ili deformisati zbog visokih temperatura. Magnetne trake i elektronski čipovi mogu prestati da rade. Papirna dokumenta mogu izblijediti ili se oštetiti. Dobro je imati njihove digitalne kopije.

(Mondo.rs)