Dijete odbija da sjedi u auto-sjedištu? 5 trikova koji će pomoći da ga zavoli bez suza

Pročitajte savjete koji mogu da pomognu da vaše dijete bez suza i histerije prihvati vožnju u auto-sjedištu.

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Djeca vrlo često imaju otpor prema auto-sjedištu, naročito na početku, što roditeljima otežava bilo kakvo putovanje.

Određeni trikovi mogu da pomognu da mališani prihvate i zavole svoje sjedište za vožnju automobilom.

Nije neuobičajeno da beba ili malo dijete negoduje kada treba da sjedne u auto-sjedište. Nekoj djeci smeta ograničeno kretanje, drugoj nepoznat položaj tijela, dok se neka jednostavno opiru svakoj promjeni rutine.

Dobra vijest je da se većina mališana uz malo strpljenja i pravi pristup vrlo brzo navikne na vožnju u auto-sjedištu. Važno je da upoznavanje sa sjedištem bude postepeno, bez pritiska i uz mnogo pozitivnih iskustava.

Evo nekoliko savjeta koji mogu pomoći.

1. Neka dijete prvo upozna auto-sjedište kod kuće

Nemojte odmah nakon kupovine montirati sjedište u automobil. Postavite ga u dnevnu sobu ili dječiju sobu i dozvolite djetetu da ga istraži. Neka sjedne u njega, dodiruje ga, penje se i silazi iz njega. U sjedište možete staviti omiljenu igračku ili plišanog drugara i kroz igru objasniti zašto se u automobilu svi vezuju.

Kada auto-sjedište prestane da bude nešto nepoznato i "strašno", mnogo će lakše prihvatiti da u njemu sjedi tokom vožnje.

Za bebe mogu biti zanimljive igračke koje se kače na auto-sjedište ili lukovi sa zvečkama koji će im privući pažnju.

2. Pretvorite vezivanje u zabavnu igru

Otpor prema ulasku u auto nije rezervisan samo za bebe. Djeca u periodu kada žele veću samostalnost često odbijaju sve što im se nameće.

Zato pokušajte da sve pretvorite u igru:

Ko će prvi stići do automobila?

Ko će najbrže sjesti u auto-sjedište?

Za koliko sekundi ćemo se svi vezati?

Auto-sjedište može postati princezin tron, pilotska kabina svemirskog broda ili sjedište trkačkog automobila. Malo mašte često pravi veliku razliku.

Dobar trik je i takozvani "izbor bez izbora". Na primjer:

"Hoćeš li da u auto-sjedište poneseš plišanu igračku ili da je ja držim?"

"Da pustimo tvoju omiljenu pjesmu prije nego što se vežeš ili čim se vežeš?"

Na taj način dijete ima osjećaj da učestvuje u donošenju odluke.

Kako igra ne bi dosadila, povremeno mijenjajte scenarije i ubacite nove detalje poput naljepnica ili igračaka koje se kače za prozor.

3. Osmislite mali ritual i "posebne" igračke za vožnju

Rutina djeci pruža osjećaj sigurnosti. Možete, na primjer, uvijek pustiti istu pjesmu kada krenete na put ili imati slikovnicu koja se čita isključivo u automobilu. Još jedna dobra ideja je da dijete dobije posebnu "putnu igračku" koja ga čeka samo u automobilu. To može biti plišana igračka, tabla za crtanje ili muzička igračka.

Tako će vožnju povezivati sa nečim lijepim i rado će sjedati u auto-sjedište.

4. Prve vožnje neka budu kratke

Ako je moguće, u početku izbjegavajte duža putovanja. Dijete će se lakše navići na auto-sjedište ako prve vožnje traju svega nekoliko minuta.

Za duže relacije birajte vrijeme kada dijete inače spava. Mnoga djeca će tokom vožnje brzo zaspati, pa će put proći mnogo mirnije.

Vodite računa da u automobilu bude prijatna temperatura, da dijete nije pretoplo obučeno i da ga sunce ne zasljepljuje. Korisne mogu biti i zaštitne zavjesice na prozorima.

Prije svakog polaska provjerite da li je dijete pravilno smješteno i da li su pojasevi dobro podešeni – dovoljno čvrsti da pružaju zaštitu, ali ne toliko zategnuti da izazivaju nelagodnost.

5. Sa starijim djetetom razgovarajte i uključite ga u izbor

Starijoj djeci možete jednostavno objasniti zašto je auto-sjedište važno.

Recite, na primjer:

"Baš kao što mama i tata koriste sigurnosni pojas, i djeca imaju svoje posebno sjedište koje ih štiti tokom vožnje."

Ako birate novo auto-sjedište, uključite dijete u izbor boje, dezena ili dodataka. Kada učestvuje u donošenju odluke, veća je vjerovatnoća da će sa zadovoljstvom koristiti ono što je samo odabralo.

Možete mu pokazati i različite mogućnosti koje sjedište ima – podešavanje naslona, naslona za glavu ili pojaseva – kako bi se osjećalo uključeno i važno.

Šta nikako ne treba raditi

Nemojte silom stavljati dijete u auto-sjedište niti vikati na njega, jer će tako stvoriti još negativniju povezanost sa vožnjom.

Ne zanemarujte znake da mu nešto smeta. Provjerite da li su pojasevi previše zategnuti, da li mu je vruće ili mu položaj tijela nije udoban.

Prije svake vožnje provjerite da između pojasa i djetetovog ramena može da stane najviše jedan prst – tako ćete znati da je pojas pravilno zategnut.

Budite dosljedni i strpljivi. Djeci je nekada potrebno malo više vremena da prihvate novu naviku, ali uz pozitivna iskustva i podršku roditelja većina vrlo brzo zavoli vožnju u svom auto-sjedištu.

(Yumama/Mondo)