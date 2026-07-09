Sistematski pregledi otkrili: Govorne poteškoće i gojaznost među najčešćim problemima budućih prvačića

Govorno-jezičke poteškoće i gojaznost su najčešći problemi s kojima se susreću budući ćaci prvaci, a uočeni su tokom sistematskih pregleda djece prije upisa u prvi razred osnovne škole.

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Iz Doma zdravlja u Banjaluci su naveli da su pregledali ukupno 737 budućih prvačića i da su najčešće uočeni govorno-jezičke poteškoće, povećana tjelesna masa i gojaznost, smetnje s vidom i loše držanje.

"Ovi nalazi potvrđuju značaj preventivnih pregleda, jer oni omogućavaju pravovremenu intervenciju i podršku", kažu u Domu zdravlja za Nezavisne novine.

Kako dodaju, posebno se ističe važnost usvajanja zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta.

"To podrazumijeva pravilnu i raznovrsnu ishranu, svakodnevnu fizičku aktivnost prilagođenu uzrastu, dovoljno sna, kao i ograničavanje vremena koje djeca provode pred ekranima, uz pažljiv odabir sadržaja. Navedene mjere igraju presudnu ulogu u očuvanju fizičkog, govornog i psihičkog razvoja djeteta", objašnjavaju iz banjalučkog Doma zdravlja.

Da su logopedski problemi najčešći i kod mališana u Semberiji, potvrdila je doktorica Bojana Paleksić Dokić, načelnica Službe porodične medicine Doma zdravlja Bijeljina.

"Osnovni problemi koji se sve češće pojavljuju iz godine u godinu su logopedski problemi. Imamo mnogo djece koja su ili već uključena ili tek treba da se uključe u logopedski tretman. To je trenutno najveći problem. Fizički su djeca zdrava. Možda su malo gojaznija u odnosu na prije desetak godina, ali osnovno je što imaju logopedske probleme i većina njih zahtijeva neki logopedski tretman", ističe Paleksić Dokićeva.

Kako dodaje, u toku sistematskih pregleda, tamo gdje se pokazivala potreba, upućivali su mališane na pregled psihologa i defektologa, pa dalje i na logopedske tretmane.

Mira Cvijanović, magistar logopedije u Domu zdravlja u Doboju, ističe da je kroz ovu zdravstvenu ustanovu prošlo više od 350 budućih prvačića.

"Njih 86 odsto je dobilo preporuku ili za direktan tretman ili da se posavjetuju roditelji kako da one nove glasove, koje su djeca u međuvremenu dobila, učvrste u svakodnevni govor i komunikaciju. S druge strane, ono što je jako bitno kod sistematskog za upis u prvi razred osnovne škole je da logoped u tom trenutku na uzrastu od šest godina radi na prevenciji teškoća čitanja i pisanja i problema u učenju", dodaje ona.

Kako navodi, mnogo je značajnije osvrnuti se na sistematski pregled koji se obavlja na uzrastu od tri godine.

"Tada možemo govoriti o ranoj detekciji, ranoj intervenciji prilikom bilo kakvih razvojnih poteškoća pa samim tim i poteškoća što se tiče govora i komunikacije. Što se tiče ovog sistematskog pregleda, tu stavljamo akcenat na prevenciju teškoća čitanja i pisanja jer djeca pišu onako kao što govore", ističe Cvijanovićeva.

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(Mondo)