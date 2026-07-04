Šamari i udarci zvanično postaju prošlost: Švajcarska uvela potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja djece

Švajcarska je u Porodičnom zakonu od sada strogo zabranila svako fizičko kažnjavanje djece. Šamari i udarci zvanično postaju prošlost, čime se ukida siva zona koja je tolerisala blaže kazne.
Od 1. jula 2026. godine švajcarski Građanski zakonik (ZGB) ne ostavlja više ni najmanje prostora za slobodno tumačenje – upotreba fizičke sile nad djecom je izričito i bez izuzetka zabranjena. Premda je pravni koncept "dozvoljenog kažnjavanja" u ovoj zemlji ukinut još 1978. godine, jasna formulacija o zabrani tek je sada zvanično upisana u porodično pravo. Time je poslata jasna društvena poruka da „vaspitni šamar” ili udarac po stražnjici više ne spadaju u privatnu roditeljsku sferu, već predstavljaju kršenje zakona, piše beobachter.ch.
Zbog čega je bila neophodna izmjena zakona?
Glavni razlog za uvođenje nove odredbe leži u pravnim prazninama i nedorečenosti dosadašnjeg sistema. Stari propisi su bili previše opšti i nisu sadržali striktnu formulaciju koja zabranjuje sve oblike fizičkog ili psihičkog nasilja nad najmlađima. Zbog te elastičnosti zakona, ranije je u praksi dolazilo do situacija u kojima su se povremene i „blaže” fizičke kazne tumačile kao društveno prihvatljive i samim tim ostajale nekažnjene.
Novi član zakona u potpunosti ukida ovu sivu zonu. Zakonska granica je sada precizno definisana: pod zabranu ne spada samo direktna upotreba sile, već i svaki vid ponižavajućeg ili degradirajućeg odnosa prema djetetu.
Potpuno usklađivanje sa pravima djeteta
Iako krivično zakonodavstvo Švajcarske već dugo sankcioniše fizičke napade i nanošenje povreda, a država primjenjuje Konvenciju UN o pravima djeteta, porodično pravo je sve do sada kasnilo za tim standardima.
Ovim potezom odbačena su i ranije prisutna mišljenja pojedinih stručnjaka da prijetnja silom može da posluži kao legitiman instrument za očuvanje roditeljskog autoriteta. Metode poput udaranja, šamaranja ili prisilnog zatvaranja djece u sobu sada su zvanično prošlost sa zakonskom težinom.
Savjet stručnjaka za roditelje
S obzirom na to da impulzivne reakcije od sada nose i rizik od ozbiljnih pravnih posljedica, stručnjaci savjetuju roditeljima promjenu pristupa u konfliktnim situacijama. Kada u komunikaciji sa djetetom dođe do visoke tenzije i naleta bijesa, ključno je napraviti kratku pauzu, fizički se izmaknuti iz situacije i sačekati da se emocije smire prije nego što se preduzme bilo kakva vaspitna mjera.
(Mondo.rs)