Šamari i udarci zvanično postaju prošlost: Švajcarska uvela potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja djece

Švajcarska je u Porodičnom zakonu od sada strogo zabranila svako fizičko kažnjavanje djece. Šamari i udarci zvanično postaju prošlost, čime se ukida siva zona koja je tolerisala blaže kazne.

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Od 1. jula 2026. godine švajcarski Građanski zakonik (ZGB) ne ostavlja više ni najmanje prostora za slobodno tumačenje – upotreba fizičke sile nad djecom je izričito i bez izuzetka zabranjena. Premda je pravni koncept "dozvoljenog kažnjavanja" u ovoj zemlji ukinut još 1978. godine, jasna formulacija o zabrani tek je sada zvanično upisana u porodično pravo. Time je poslata jasna društvena poruka da „vaspitni šamar” ili udarac po stražnjici više ne spadaju u privatnu roditeljsku sferu, već predstavljaju kršenje zakona, piše beobachter.ch.

Zbog čega je bila neophodna izmjena zakona?

Glavni razlog za uvođenje nove odredbe leži u pravnim prazninama i nedorečenosti dosadašnjeg sistema. Stari propisi su bili previše opšti i nisu sadržali striktnu formulaciju koja zabranjuje sve oblike fizičkog ili psihičkog nasilja nad najmlađima. Zbog te elastičnosti zakona, ranije je u praksi dolazilo do situacija u kojima su se povremene i „blaže” fizičke kazne tumačile kao društveno prihvatljive i samim tim ostajale nekažnjene.

Novi član zakona u potpunosti ukida ovu sivu zonu. Zakonska granica je sada precizno definisana: pod zabranu ne spada samo direktna upotreba sile, već i svaki vid ponižavajućeg ili degradirajućeg odnosa prema djetetu.

Potpuno usklađivanje sa pravima djeteta

Iako krivično zakonodavstvo Švajcarske već dugo sankcioniše fizičke napade i nanošenje povreda, a država primjenjuje Konvenciju UN o pravima djeteta, porodično pravo je sve do sada kasnilo za tim standardima.

Ovim potezom odbačena su i ranije prisutna mišljenja pojedinih stručnjaka da prijetnja silom može da posluži kao legitiman instrument za očuvanje roditeljskog autoriteta. Metode poput udaranja, šamaranja ili prisilnog zatvaranja djece u sobu sada su zvanično prošlost sa zakonskom težinom.

Savjet stručnjaka za roditelje

S obzirom na to da impulzivne reakcije od sada nose i rizik od ozbiljnih pravnih posljedica, stručnjaci savjetuju roditeljima promjenu pristupa u konfliktnim situacijama. Kada u komunikaciji sa djetetom dođe do visoke tenzije i naleta bijesa, ključno je napraviti kratku pauzu, fizički se izmaknuti iz situacije i sačekati da se emocije smire prije nego što se preduzme bilo kakva vaspitna mjera.

(Mondo.rs)