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Dejstvovano protiv gradonosnih oblaka iz Hrvatske: Ispaljeno više od 90 raketa na području Potkozarja i Podrinja

Dejstvovano protiv gradonosnih oblaka iz Hrvatske: Ispaljeno više od 90 raketa na području Potkozarja i Podrinja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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"Protivgradna preventiva Republike Srpske" ispalila je danas na području Potkozarja i Podrinja više od 90 raketa na gradonosnu oblačnost koja je iz Hrvatske ušla na sjeverozapad Srpske.

Protivgradna preventiva ispalila više od 90 raketa na području Potkozarja i Podrinja Izvor: Shutterstock

Direktor "Protivgradne preventive" Tihomir Dejanović rekao je da su prvo ispalili 40 raketa u Potkozarju, pratili stanje i nastavili sa dejstvima u Podrinju.

On je ocijenio da su dejstva bila uspješna jer tokom nevremena nije zabilježen grad na području Srpske, za razliku od područja Hrvatske gdje je bilo šteta od te prirodne pojave.

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Tagovi

protivgradna zaštita

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