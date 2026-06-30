Nagli razvoj oblačnosti: 60 protivgradnih raketa ispaljeno u južnim krajevima Srpske

Na području Hercegovine i južnog Podrinja poslije podne je ispaljeno 60 protivgradnih rakete usljed nagle promjene vremena i pojave gradonosne oblačnosti, rekao je direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.

Izvor: Youtube/KandinskyPhoto

Protivgradne rakete su ispaljene nakon 17.00 časova.

Dejanović je naveo da se značajnija promjena vremena očekuje sutra i u noći na četvrtak, kada se očekuju intenzivniji gradonosni procesi praćeni jakim udarima vjetra.

On je apelovao da građani, ako su u mogućnosti, zaštite imovinu i usjeve, te poručio da će Protivgradna preventiva Srpske maksimalno dejstvovati na sve gradonosne procese.

Dejanović je rekao da na raspolaganju imaju 3.400 protivgradnih raketa, te da su, uz podršku Vlade Republike Srpske, u procesu nabavke još 3.000 raketa čiju isporuku iz Srbije očekuju u narednih mjesec dana.