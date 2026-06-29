U Bijeljini i Mostaru izmjeren 41 stepen: Sutra vrhunac toplotnog talasa, sunčano i vruće u svim krajevima

U svim dijelovima BiH sutra će biti pretežno sunčano i vruće sa tempereturom do 40 stepeni Celzijusovih, a u poslijepodnevnim časovima u pojedinim krajevima moguće je naoblačenje sa povremenim lokalnim pljuskovuima i grmljavinom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U prvom dijelu dana pretežno sunčano i vruće, a od sredine dana i tokom noći razvoj oblaka od jugozapada ka jugu i jugoistoku koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji negdje mogu biti i izraženiji, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 34 do 40, u višim predjelima od 28 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je sunčano i vruće, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Čemerno 29, Kalinovik i Kneževo 30, Sokolac 32, Gacko, Foča, Drvar i Livno 34, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Bugojno, Sanski Most i Sarajevo 35, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srbac, Bileća, Šipovo, Novi Grad i Gradačac 36, Višegrad, Doboj, Zvornik, Trebinje, Banjaluka, Bihać, Tuzla i Zenica 37, Jajce 38, Bijeljina i Mostar 41 stepen Celzijusov.

Podsjetimo, sutra se očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje u četvrtak, 2. jula uz pad temperature za oko petnaestak stepeni, rekla je meteorolog Hidrometeorlološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević.