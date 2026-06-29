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Đorđević: Stiže vrhunac toplotnog talasa, u četvrtak pad temperature za oko petnaestak stepeni

Đorđević: Stiže vrhunac toplotnog talasa, u četvrtak pad temperature za oko petnaestak stepeni

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplotnog talasa uz jake vrućine, dok se njegov završetak očekuje u četvrtak, 2. jula uz pad temperature za oko petnaestak stepeni, rekla je meteorolog Hidrometeorlološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević.

Đorđević: Temperatura pada za 15 stepeni krajem sedmice Izvor: Screenshot

Zbog toplotnog talasa danas i sutra je u pojedinim regijama crveno, a u pojedinim narandžasto upozorenje, dok će maksimalna temperatura vazduha danas biti od 35 do 40 stepeni.

Đorđevićeva je rekla da će vruće biti i sutra, s tim što će biti nestabilnije uz uslove za lokalne pljuskove.

"Sutra se očekuje temperatura vazduha od 34 do 40 stepeni Celzijusovih, a istok će biti najtopliji", navela je Đorđevićeva.

Ona je navela da će u srijedu, 1. jula biti i dalje toplo, te da će temperatura vazduha iznositi do 39 stepeni Celzijusovih, dok se u popodnevnim časovima očekuju sve jači pljuskovi na jugu i zapadu.

"Tokom noću u srijedu očekuje se jače nevrijeme sa sjevera, koje će do jutra zahvatiti većinu predjela osim krajnjeg juga. Tad će biti jakih pljuskova sa grmljavinom i mogućim jakim do olujnim vjetrom", navela je Đorđevićeva.

Ona ističe da će u četvrtak, 2. jula biti znatno svježije u odnosu na prethodne vrele dane.

Đorđevićeva kaže da se u prvom dijelu dana u četvrtak očekuje kiša i pljuskovi, te lokalne nepogode koje će se popodne smiriti.

"Maksimalne temperature u mnogim krajevima kretaće se od 22 do 28 stepeni, a na jugu i dalje iznad 30 stepeni Celzijusovih", zaključila je Đorđevićeva.

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