Vreli dani su tek pred nama, ali meteorolozi imaju dobre vijesti: Evo kada popušta vrućina i stiže osvježenje

Bosna i Hercegovina se nalazi pred periodom intenzivnih vrućina, dok se značajnije osvježenje uz obilnije padavine očekuje početkom jula. Do kraja mjeseca očekuje nas stabilno i pretežno sunčano vrijeme uz temperature znatno iznad višegodišnjeg prosjeka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon lokalnih pljuskova koji su mogući u petak popodne, živa u termometru će naglo rasti. Uz visok UV indeks, naročito u planinskim krajevima, jutarnje temperature kretaće se od 15°C do 24°C. Tokom dana, temperature će se kretati između 33°C i 37°C, dok će na sjeveru BiH dostići čak 39 stepeni Celzijusa.

Toplotni talas i mogući novi rekordi

Meteorološke službe upozoravaju na snažan toplotni talas koji će trajati od 26. juna do 2. jula. Najavljuje se još toplije vrijeme od petka, dok se od nedjelje, 28. juna, očekuje dodatni rast temperature za još stepen do dva.

Prema prognozama pojedinih meteoroloških servisa, temperature bi lokalno mogle dostići ekstremnih 42 stepena, a u Republici Srpskoj nije isključeno ni obaranje junskih temperaturnih rekorda.

Kada stiže promjena vremena?

Dugo očekivano osvježenje najavljeno je za početak jula, kada se očekuje blagi pad temperature i promjena vremenskih prilika. U svim dijelovima BiH tada se prognozira kiša, koja bi u pojedinim područjima mogla biti i obilnija.

Iako će temperature i u julu ostati nešto iznad prosjeka, biće znatno prijatnije nego u danima koji prethode. Jutarnje vrijednosti početkom narednog mjeseca kretaće se od 14°C do 22°C, dok će dnevni maksimum iznositi od 24°C do 32°C.