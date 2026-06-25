logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atmosferski fenomen „zaključao“ vreo vazduh: Šta je "omega blokada" koja prži Evropu?

Atmosferski fenomen „zaključao“ vreo vazduh: Šta je "omega blokada" koja prži Evropu?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zapadnu Evropu zahvatio je snažan toplotni talas koji je već odnio više od 40 života u Francuskoj, dok su temperature u pojedinim dijelovima kontinenta premašile 40 stepeni Celzijusa.

Evropa na udaru ekstrema: Šta je atmosferska omega blokada Izvor: www.severe-weather.eu

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih uzroka ovog vremenskog ekstrema takozvana „omega blokada“ – atmosferski fenomen koji omogućava da se vreo vazduh danima zadržava nad istim područjem.

Naziv je dobio po grčkom slovu Ω, jer raspored vazdušnih masa na meteorološkim mapama podsjeća na njegov oblik. Riječ je o snažnom sistemu visokog vazdušnog pritiska zarobljenom između dva područja niskog pritiska, zbog čega dolazi do poremećaja u kretanju mlazne struje koja inače pomera vremenske sisteme sa zapada ka istoku.

Kada se formira omega blokada, topao vazduh ostaje „zaključan“ iznad istog regiona, a vedro nebo i odsustvo oblaka dodatno podstiču rast temperatura. Takvi uslovi trenutno pogađaju Francusku i Španiju, gdje se bilježe ekstremne vrućine, dok su područja pod uticajem sistema niskog pritiska izložena svežijem i vlažnijem vremenu.

Velika Britanija se trenutno nalazi na granici između toplog vazduha sa juga i hladnijih strujanja sa sjeverozapada, pa se na jugu i istoku zemlje bilježe visoke temperature, dok su sjeverni i zapadni dijelovi znatno svježiji.

Iako naučnici još nemaju jedinstven odgovor na pitanje da li klimatske promjene direktno utiču na učestalost omega blokada, postoji širok naučni konsenzus da globalno zagrijavanje povećava intenzitet i učestalost toplotnih talasa. Zbog porasta prosječne temperature planete za oko 1,3 stepena u odnosu na predindustrijski period, ovakvi vremenski ekstremi danas dostižu znatno više vrijednosti nego ranije.

Prema riječima klimatologa, toplotni talasi u Evropi danas su između dva i četiri stepena topliji nego što bi bili bez uticaja ljudskih aktivnosti na klimu. Zbog toga fenomeni poput omega blokade mogu da proizvedu još ekstremnije i opasnije vrućine.

Možda će vas zanimati


Tagovi

toplotni talas vrućine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ