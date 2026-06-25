Atmosferski fenomen „zaključao“ vreo vazduh: Šta je "omega blokada" koja prži Evropu?

Zapadnu Evropu zahvatio je snažan toplotni talas koji je već odnio više od 40 života u Francuskoj, dok su temperature u pojedinim dijelovima kontinenta premašile 40 stepeni Celzijusa.

Izvor: www.severe-weather.eu

Stručnjaci navode da je jedan od glavnih uzroka ovog vremenskog ekstrema takozvana „omega blokada“ – atmosferski fenomen koji omogućava da se vreo vazduh danima zadržava nad istim područjem.

Naziv je dobio po grčkom slovu Ω, jer raspored vazdušnih masa na meteorološkim mapama podsjeća na njegov oblik. Riječ je o snažnom sistemu visokog vazdušnog pritiska zarobljenom između dva područja niskog pritiska, zbog čega dolazi do poremećaja u kretanju mlazne struje koja inače pomera vremenske sisteme sa zapada ka istoku.

Kada se formira omega blokada, topao vazduh ostaje „zaključan“ iznad istog regiona, a vedro nebo i odsustvo oblaka dodatno podstiču rast temperatura. Takvi uslovi trenutno pogađaju Francusku i Španiju, gdje se bilježe ekstremne vrućine, dok su područja pod uticajem sistema niskog pritiska izložena svežijem i vlažnijem vremenu.

Velika Britanija se trenutno nalazi na granici između toplog vazduha sa juga i hladnijih strujanja sa sjeverozapada, pa se na jugu i istoku zemlje bilježe visoke temperature, dok su sjeverni i zapadni dijelovi znatno svježiji.

Iako naučnici još nemaju jedinstven odgovor na pitanje da li klimatske promjene direktno utiču na učestalost omega blokada, postoji širok naučni konsenzus da globalno zagrijavanje povećava intenzitet i učestalost toplotnih talasa. Zbog porasta prosječne temperature planete za oko 1,3 stepena u odnosu na predindustrijski period, ovakvi vremenski ekstremi danas dostižu znatno više vrijednosti nego ranije.

Prema riječima klimatologa, toplotni talasi u Evropi danas su između dva i četiri stepena topliji nego što bi bili bez uticaja ljudskih aktivnosti na klimu. Zbog toga fenomeni poput omega blokade mogu da proizvedu još ekstremnije i opasnije vrućine.



