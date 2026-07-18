Nakon tropskih temperatura stižu pljuskovi i oluje: Mogući jak vjetar i grad

BiH danas očekuje vrlo toplo vrijeme, a od sredine dana stižu pljuskovi, grmljavina i moguće lokalne nepogode. Na jugu će se zadržati sunčano.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini danas će u prvom dijelu dana biti vrlo toplo vrijeme, dok se od sredine dana očekuje naoblačenje, osim na jugu.

Tokom prijepodneva biće pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku, a od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vetar, pri čemu je moguća i pojava grada ponegdje, dok na jugu ostaje sunčano.

Narandžasto upozorenje Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha, koja će biti i do 41 stepen Celzijusov. Upozorenje je na snazi od 12.00 do 16.00 časova.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, u zonama pljuskova povremeno jak.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 na zapadu do 38 na jugu i istoku, u višim predjelima od 27 stepeni Celzujusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sarajevo 20, Zvornik 21, Višegrad i Mrakovica 22, Bileća 23, Doboj i Prijedor 24, Banjaluka 25, Trebinje i Mostar 26, Bijeljina 27 stepeni Celzijusovih.