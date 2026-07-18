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Led, obilne padavine i jak vjetar: Nevrijeme zahvatilo dijelove BiH, najavljeno osvježenje od ponedjeljka (FOTO/VIDEO)

Led, obilne padavine i jak vjetar: Nevrijeme zahvatilo dijelove BiH, najavljeno osvježenje od ponedjeljka (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Dijelovi BiH danas su pogođeni jakim pljuskovima, praćenim snažnim vjetrom i ledom. Meteorolozi su ranije najavili mogućnost ovakvih nepogoda usljed razvoja oblačnosti u centralnim i istočnim dijelovima.

Led, obilne padavine i jak vjetar: Nevrijeme zahvatilo dijelove BiH, najavljeno osvježenje od ponedjeljka (FOTO/VIDEO) Izvor: BH Meteo

Na društvenim mrežama, posebno na stranici BH Meteo, objavljeni su snimci nevremena iz Kaknja, gdje su zabilježene obilne padavine i jak vjetar. 

Korisnici društvenih mreža izvijestili su o padavinama u centralnim krajevima, dok su na obroncima Vlašića zabilježene fotografije veće količine leda.

Nevrijeme sa ledom danas je zahvatilo područje izmeđi Šipova i Јezera. 

Prema prognozama, grmljavinsko nevrijeme danas nije izgledno za druga područja, uz mogući izuzetak sjeverozapadne BiH.

Sutra, 19. jula, očekuje se slično, vruće, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu.. Osjetno osvježenje i pad temperature očekuju se od ponedjeljka, 20. jula, kada će biti i povremenih lokalnih padavina.

Paralelno sa ovim vremenskim prilikama, Protivgradna preventiva Republike Srpske od jutarnjih časova sprovodi intenzivne aktivnosti na zaštiti usjeva. Kako je saopšteno, ispaljeno je oko 200 protivgradnih raketa na područjima Banjaluke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona. Dejstva su započela ujutro na području Banjaluke, Kneževa i Kozarske Dubice, dok su se poslijepodne gradonosni procesi pojavili u Podrinju, te na područjima Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona.

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