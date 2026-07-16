Nevrijeme pogodilo Zvornik: Bujične poplave, problemi u saobraćaju i aktivirana klizišta (FOTO/VIDEO)

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim vjetrom pogodilo je područje Zvornika, izazvavši bujične poplave, probleme u saobraćaju i aktiviranje više klizišta.

Izvor: Objektivno iz Zvornika

Velike količine vode izlile su se na gradske ulice i saobraćajnice, zbog čega je otežano kretanje vozila i pješaka.

Prema navodima građana, u naselju Fetija pokrenuto je klizište koje bi moglo ugroziti više domaćinstava. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

Procjena materijalne štete biće poznata nakon što se stanje na terenu stabilizuje i završe prve procjene.