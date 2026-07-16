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Nevrijeme pogodilo Zvornik: Bujične poplave, problemi u saobraćaju i aktivirana klizišta (FOTO/VIDEO)

Nevrijeme pogodilo Zvornik: Bujične poplave, problemi u saobraćaju i aktivirana klizišta (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
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Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i jakim vjetrom pogodilo je područje Zvornika, izazvavši bujične poplave, probleme u saobraćaju i aktiviranje više klizišta.

749184174_122237069762335821_4513107424605124921_n.jpg Izvor: Objektivno iz Zvornika

Velike količine vode izlile su se na gradske ulice i saobraćajnice, zbog čega je otežano kretanje vozila i pješaka.

Prema navodima građana, u naselju Fetija pokrenuto je klizište koje bi moglo ugroziti više domaćinstava. Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama.

Procjena materijalne štete biće poznata nakon što se stanje na terenu stabilizuje i završe prve procjene.

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Zvornik nevrijeme klizišta

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