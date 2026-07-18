Profesor uhapšen zbog seksualnog uznemiravanja studentice

Profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Dominik Vuletić ponovo je uhapšen zbog sumnje na seksualno uznemiravanje studentice.

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Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu Dominik Vuletić ponovno je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao studenticu i određen mu je pritvor.

Iz ovog fakulteta je saopšteno da su, nakon prijave, pokrenuli interni postupak i da disciplinska komisija nije mogla da utvdi odgovornost profesora.

Vuletića je prije nekoliko dana prijavila druga studentica zbog sumnje na seksualno uznemiravanje.

Prema policijskim informacijama, krivično djelo za koje je osumnjičen počinjeno je sredinom juna.

Županijski sud u Zagrebu odredio mu je pritvor zbog opasnosti da će uticati na svjedoke ili ponaviti krivično djelo, prenose hrvatski mediji.

Protiv Vuletića već se vodi odvojeni postupak zbog ranije prijave studentice. U ovom slučaju iz 2020. godine osumnjičen je za bludne radnje nad tada 20-godišnjom djevojkom.

Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv njega u oktobru 2022. godine, a suđenje još traje. Vuletić je ranije odbacio optužbe i tvrdio da nije kriv.

Uprkos ovim optužbama, Vuletić je i dalje vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Javnosti je poznat i po ranijem političkom angažmanu u Živom zidu.