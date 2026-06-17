U Zagrebu rođena dva mladunca kineskog leoparda: Toliko su posebni, da cijeli region priča o njima (Foto)

Zoološki vrt u Zagrebu postao je bogatiji za dvije prinove rijetkog kineskog leoparda.

Izvor: Shutterstock/Angels Relax CZ

Mladunci rijetkog kineskog leoparda su se rodili krajem aprila i time su, prema Sistemu za upravljanje zoološkim podacima (ZIMS), postali prvi mladunci kineskog leoparda rođeni u Evropi ove godine.

Njihov otac je Tadžik, desetogodišnji mužjak leoparda koji je u Zagreb stigao iz Krakova, dok se majka Odilija, tri godine mlađa, doselila iz Haga. Međutim, još uvijek nije poznato da li su Tadžik i Odilij dobili ženke ili mužjake.

"Kada su mladunci ugledali svjetlost dana, osjećali smo veliku odgovornost da im obezbijedimo što više mira. Zato smo pazili da ih ne uznemiravaju ni naši zaposleni ni posjetioci. Jedno mladunče je krupnije, ali oba lijepo napreduju. Kako postaju sve radoznaliji i razigraniji, posljednjih dana ih ujutru po nekoliko sati puštamo da istražuju prednji, odnosno veliki spoljašnji dio nastambe koji je vidljiv posjetiocima. Sve se, pod nadzorom naših veterinara, zoologa i timaritelja, odvija u najboljem mogućem redu", rekao je Ivan Cizelj, direktor Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Oba mladunca dobro napreduju, još su uvijek na majčinom mlijeku. Ipak, kako kažu čuvari zoovrta, mladunci su već počeli da jedu meso tako što lizanjem polako lagano otkrivaju njegov ukus. Kako postaju sve razigraniji, ujutro ih čuvari puštaju u prednji dio staništa, na veliku radost posjetilaca zoovrta, navodi se na Instagram stranici zoološkog vrta Grada Zagreba.

Posjetiocima, poštujući činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivom periodu, poručuje se da budu tihi i ne rade ništa što bi moglo da uznemiri mladunce.

Zašto je kineski leopard toliko poseban?

Sjevernokineski leopard je jedna od devet podvrsta leoparda na svijetu, navodi novinska agencija Xinhua. Njegova populacija je uglavnom rasprostranjena u sjevernoj Kini, a procjenjuje se da je ukupna populacija širom zemlje manja od 400.

U prošlosti, sjevernokineski leopard je bio široko rasprostranjen u području planine Taihang, na sjeveru Kine. Međutim, danas su populacije fragmentirane, pri čemu svaka grupa sadrži manje od 50 jedinki. Kineski leopard se čak suočava se sa visokim rizikom od izumiranja u određenim regionima. Razlozi za to su krivolova, promjena u životnoj sredini i ljudsko miješanje u staništa.

U prirodi kineski leopardi nastanjuju šume i savane sjeverne i centralne Kine, a mužjak ženki prilazi samo radi parenja. Nakon toga je napušta i vraća se samotnjačkom načinu života. Zbog toga leopard Tadžik trenutno živi odvojeno od Odilije i njihovih mladunaca.

(MONDO)