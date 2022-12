Leopard usmrtio ženku tokom parenja - direktorka ZOO VRTA SVE OBJASNILA!

V.d. direktorka zoološkog vrta "Palić" detaljno je objasnila šta se sve dešavalo prije i za vrijeme tragičnih događaja.

Proteklog vikenda u Zoološkom vrtu "Palić", osoblje i upravu objekta zatekao je nemili događaj kada je mužjak persijskog leoparda iz nepoznatih razloga usmrtio ženku. V.d. direktorka ovog Zoološkog vrta, Sonja Mandić je detaljno objasnila šta se zaista dogodilo kobnog dana.

Ženka leoparda usmrćena tokom parenja

"Leopardi koji su smješteni u našem Zoološkom vrtu borave kod nas u okviru EEP programa, programa razmnožavanja persijskih leoparda organizacije EAZA, tj Evropske asocijacije Zoo vrtova i akvarijuma. Naime, ženka je stigla iz Hanovera prije nekoliko godina, a mužjak je 2020. godine stigao iz Rima. Od kada je stigao, započeli smo proceduru njihovog spajanja. S obzirom da su životinje pristigle iz različitih vrtova i da pripadaju vrsti divljih životinja, niko ne može da zna kako će se one ponašati jedna prema drugoj i da li će biti kompatibilne da uopšte dođe do razmožavanja. Gotovo dvije godine oni su držani u istom objektu, ali razdvojeni žičanom ogradom tako da im bude omogućen vizuelni kontakt, da mogu da razmijene mirise, a takođe su se i naizmjenično puštali u volijeru kako bi mogli da obilježe teritoriju. To je standardna procedura EAZA, tačnije koordinatori programa za razmožavanje leoparda daju tačna uputstva koja zatim svaki zoološki vrt koji je u tom programu treba da primijeni", započinje Sonja i nastavlja:

"U septembru ove godine smo počeli da ih spajamo i u volijeri i tada je sve djelovalo dobro, mužjak nije pokazivao znake agresije, niti je ženku tjerao od sebe, nije je ni napadao, niti bilo šta tome slično. Oni su skoro tri mjeseca, svakoga dana po cijeli dan bili zajedno u spoljnoj volijeri, gdje se u subotu nažalost desio incident sa smrtnim ishodom. Prilikom parenja, uobičajeno je da mužjak ženku fiksira tako što je drži za kožu vrata, međutim obzirom da je u pitanju jedna velika životinja, ne samo da je došlo do razderotine na koži vrata ženke, nego je na mjestu i usmrtio. Taj incident je za nas jedan tužan događaj koji nažalost nije rijedak u Zoo vrtovima širom svijeta", naglasila je ona.

Prema riječima direktorke, tijelo ženke poslato je jutros na obdukciju, na Veterinarski fakultet u Beogradu, da bi otklonili svaku sumnju da je na drugi način došlo do povređivanja.

"Veterinar je bio na licu mjesta, ali nije mogao da joj pruži pomoć jer je ona odmah preminula. Timaritelji i veterinari svakodnevno i učestalo nadgledaju životinje. Kada se prvi put rade spajanja, oni sve vrijeme ostaju sa njima. Međutim, kada se nakon nekoliko nedjelja ustanovi da je situacija mirna i da se životinje njuškaju, a da pritom ne pokazaju znake agresije, ne napadaju se, ne udaraju šapama, onda taj nadzor postaje uobičajen, približno na svaka dva sata. Prilikom hranjenja ili čišćenja, ili samog posmatranja ukoliko osoblje primijeti da se dešava nešto čudno u ponašanju životinje odmah to prijave veterinaru", kaže ona.

Ništa nije naslućivalo

Mandić ističe da nikakva neuobičajena situacija nije prethodila incidentu, niti da je bilo šta nagovještavalo da do njega može doći.

"Ništa nije ukazivalo da će doći do nemilog događaja. Međutim, dešavaju se i ovakve nepredviđene situacije. Nakon postupka izvještavanja, vidjećemo da li ćemo se održati u EEP programu EAZA. Postoji mogućnost da u zavisnosti od procjene koordinatora dobijemo drugu ženku, pa da opet pokušamo proces razmožavanja, jer ne znači da ako ove dvije životinjenisu bile kompatibilne ne bi uspjeli sa drugom ženkom. Druga opcija je je da koordinator pronađe ženku u drugom Zoo vrtu, pa ako procijeni da su tamo bolji uslovi, da onda mi mužjaka izvezemo u taj vrt. U svakom slučaju, obzirom da je mužjak mlad, vjerovatno će razmožavanje još nekada biti pokušano", dodaje Mandić.

Zmija ubila majmuna

U ovom zoološkom vrtu početkom novembra mjeseca takođe je došlo do jednog nemilog događaja kada je mrežasti piton usmrtio majmuna, što nam je Mandić i potvrdila.

"Početkom novembra ove godine, primili smo u prihvat Zoo vrta šest jedinki zmija, jednu bebu patuljastog kajmana i jednu jedinku majmuna vrste Marmozet. Oni su svi u toku tog dana prijema smješteni, jedan dio u karantin, a drugi dio u jedan centar. Procjenu smo tako napravili, obzirom da u centru imamo terarijume koji se godinama koriste za velike zmije, koji se mogu obezbijediti zaključavanjem, tačnije imaju svi po dvije bravice na sebi, dovoljno su čvrsti da drže i nove zmije", kaže ona.

"U jedan od tih terarijuma smo smjestili i mrežastog pitona koji je sada u pitanju. Nažalost, on je uspio da razmrda bravice i da se iz tog terarijuma izmigolji i dođe u kontakt sa jednim drugim malim majmunom, koji se nalazio odmah tu pored terarijuma za zmije. Bez obzira što je osoblje brzo reagovalo i povratilo kontrolu nad situacijom, bilo je kasno jer je došlo do smrtnog slučaja. Ovo je veoma teška situacija za nas", zaključila je Mandić.

Životinje bi napale i u prirodi

Stručnjak Branislav Jakovljević, menadžera projekta "Javnog akvarijuma i tropikarijuma" kako bi nam objasnio ponašanje životinje koja je odlučila da napadne drugu.

"Prosto to su životinje. Stvar je procjene na licu mjesta. Međutim, čak ni ta procjena nekada ne može da bude validna, jer vi mislite da može a onda se one sporečkaju, posvađaju i nastane problem. Te životinje su takve kakve jesu i u prirodi. Međutim, one se u prirodi biraju, kao što se biraju i ljudi. Kada su u zatvorenom okruženju, uvijek postoji vjerovatnoća da do problema može doći", konstatovao je Jakovljević, a zatim se nadovezao:

"Sve je to normalno i uobičajeno u životinjskom svijetu. Ako je majmunmali, a piton dovoljno velike veličine, on bi mu bio plijen i u prirodi, pa ne vidim razlog zašto mu ne bi bio plijen i u zoološkom vrtu. Vjerovatno se obradovao zato što je bio gladan, jer se životinje tokom transporta ne hrane uopšte da bi bolje preživjele taj transport. Prema tome, on je bio gladan, sticajem okolnosti se izmigoljio i desilo se šta se desilo, a dešava se i da zakaže oprema i tu nema ničeg senzacionalističkog", naglasio je on.

