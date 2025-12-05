Muškarac iz Lopara smrtno stradao u požaru u pomoćnom objektu

Muškarac iz Lopara čiji su inicijali C.K. (78) smrtno je stradao u požaru koji je izbio u pomoćnom objektu na području te opštine, saopšteno je danas iz Policisjke uprave Bijeljina.

Izvor: Shutterstock

Požar je prijavljen Policijskoj stanici Lopare protekle noći oko 1.00 čas, a lokalizovali su ga pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz te opštine.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a

uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske uprave.

Iz policije navode da je tokom uviđaja utvrđeno da je uzrok požara najvjerovatnije otvoreni plamen, nehat/nepažnja prilikom korištenja peći na čvrsto gorivo ili korištenja svijeća.