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Opasnost za 100 miliona ljudi: Dim iz kanadskih šuma prekrio veliki dio SAD

Opasnost za 100 miliona ljudi: Dim iz kanadskih šuma prekrio veliki dio SAD

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha izdato je za više od 100 miliona ljudi širom Sjedinjenih Država, dok se dim od šumskih požara u Kanadi širi ka jugu i predstavlja opasnost po njihovo zdravlje, prenosi En-Bi-Si njuz.

toronto dim od požara Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stotine šumskih požara koji gore u Kanadi stvorile su gust oblak dima koji prekriva velike dijelove SAD, od Milvokija do Vašingtona, donoseći vazduh koji je štetan po zdravlje.

Više od 800 šumskih požara trenutno gori širom Kanade, sa velikim žarištima u Ontariju, u blizini granice sa Minesotom.

Toplotni talas koji je zahvatio Sjevernu Ameriku zadržava taj nezdravi vazduh i nosi ga ka jugu.

Vazduh ispunjen dimom nosi sa sobom određene zdravstvene rizike, a američka Agencija za zaštitu životne sredine procjenjuje stepen zagađenosti.

Vrijednosti indeksa kvaliteta vazduha od 100 ili više na skali do 500 ukazuju na to da je vazduh nezdrav i da može da šteti zdravlju ljudi.

Neki gradovi u SAD, uključujući Čikago, Detroit, Milvoki, Pitsburg i Vašington, zabilježili su vrijednosti iznad 200 i juče su se našli na vrhu svjetske liste gradova sa najlošijim kvalitetom vazduha.

U dijelovima Mičigena, Ohaja i Viskonsina, vrijednosti su juče bile iznad 300, a stručnjaci su savjetovali građanima da izbjegavaju aktivnosti na otvorenom.

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