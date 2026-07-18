Opstanak delfina u Jadranskom moru pod upitnikom: Hrane sve manje, a opasnost su i mreže

Turisti tokom ljetnjih mjeseci sa velikim oduševljenjem putuju na more i priželjkuju susret sa delfinima. Djeca se najviše raduju susretu sa ovim divnim životinjama koji se sve češće pojavljuju i u Jadranskom moru, međutim, njihov opstanak je doveden u pitanje.

Izvor: Shutterstock

U potrazi za hranom, mnogi delfini, naročito mladunci, prate ribarske brodove, takozvane koće. Istraživanje je pokazalo da su mladunci ovu vještinu naučili od majki.

"Danas je najlakši način da pronađete dobrog delfina jednostavno da potražite ribarske koće", rekao je jedan od autora studije i predsjednik organizacije Dolphin Biology and Conservation iz Italije, Đovani Bearci i dodao:

"Mnoge koće prate delfini koji tragaju za hranom u njihovom tragu. Kada kažem da sakupljaju hranu, mislim da se hrane i odbačenim ulovom i drugim organizmima koje ribari ne zadržavaju. Delfini prate koće zato što prirodnog plena ima veoma malo. A zašto ga nema? Zato što je more prelovljeno. Sredozemno more spada među područja sa najvećim intenzitetom ribolova na svijetu. Pritisak ribolova u Mediteranu dvostruko je veći od nivoa koji Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) smatra održivim".

Nestašica hrane

Da delfini prate ribarske brodove, bila je praksa i ranijih godina, međutim, najnovije istraživanje izaziva zabrinutost. Naime, naučnici su tokom 148 dana pratili ribarske koće na otvorenom moru u Jadranu i obavili 859 posmatranja u dva različita područja i na više tipova ribarskih brodova.

Devedesetih godina, kada je takođe sprovođeno istraživanje, svega 10 odsto ribarskih koća pratila je grupa delfina, dok je novo istraživanje pokazalo da u jednom području delfini prate čak 76 odsto svih koća.

Opasna navika

Praćenje koća i hranjenje iz ribarskih brodova za delfine može biti pogubno. Velika buka koju stavraju ovi brodovi može im oštetiti sluh, a hrana koju tom prilikom konzumiraju nije naročito kvalitetna za mladunce. Takođe, mogu stradati i ukoliko se upetljaju u ribarsku mrežu.

Jedan od autora istraživanja i predsjednik Naučnog savjetodavnog odbora Američke komisije za morske sisare, dr Rendal Rivs je naveo da je potraga za hranom izuzetno teška.

"U prelovljenom moru pronalaženje dovoljno hrane daleko od koća postalo je izuzetno teško. Izgleda da je za ove životinje prihvatljivije da rizikuju nego da gladuju".

Upozorenje za ekosistem

Nekada je Jadransko more bilo dom mnogo većem broju običnih delfina, međutim, iz godine u godinu, sve ih je manje.

"Osim na nekoliko rijetkih lokacija u Jadranu, praktično su nestali. Jedna vrsta je skoro iščezla, a to nije dobar znak. To je ozbiljno upozorenje", rekao je Bearci i iznio rješenje:

"Kada bi se obustavio ovakav destruktivan ribolov, morski ekosistem bi se vrlo brzo oporavio. Delfini bi ponovo mogli da se hrane svojim prirodnim plenom, kao što su to činili vekovima na ovom području. Lovite manje ribe. Lovite na manje destruktivne načine. To je suština naše poruke".

(EUpravo zato/Guardian)