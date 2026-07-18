Otkriven ključni dokaz atentata u Monaku: Ubice snimale eksploziju, pa pokušale da unište tragove (Video)

Ukrajinski istražitelji tvrde da su pronašli ključni dokaz u istrazi pokušaja atentata na biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko izjavio je juče da su istražitelji pronašli ključne dokaze u slučaju pokušaja atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Kravčenko je rekao da su stručnjaci Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU) pronašli snimak sa nadzorne kamere koji su osumnjičeni navodno pokušali da unište.

Prema riječima generalnog tužioca, nadzorna kamera je unapred postavljena blizu mjesta zločina kako bi se dobila potvrda da je izvršeno naručeno ubistvo. On je rekao da je pronađeni snimak jedan od ključnih dokaza u tekućoj istrazi.

Tri osobe, uključujući Jermolajeva, povređene su u eksploziji u Monaku 29. juna. Ukrajinske vlasti su saopštile da nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti slučaja i ulogu svih umiješanih.

Ukraine's Intelligence (SBU) recovered footage of the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev in Monaco.



The hitmen had planted a camera near the scene to prove the job was done, then tried to destroy the recording.pic.twitter.com/x1LxHd4Dwo — Clash Report (@clashreport)July 17, 2026

Ubistvo glavne osumnjičene za atentat na Jermolajeva

Vadim Jermolajev optužio je ukrajinsku vojnu obavještajnu službu (GUR) za organizovanje napada. U svojoj prvoj javnoj izjavi od eksplozije, Jermolajev je optužio sadašnje i bivše oficire GUR-a da stoje iza pokušaja atentata.

Francuski istražitelji identifikovali su ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku kao glavnu osumnjičenu za bombaški napad.

Optužena je za postavljanje eksplozivne naprave na javnom mjestu sa kriminalnom namjerom. Bomba je eksplodirala dok je Jermolajev ulazio u zgradu sa svojom partnerkom i njihovim trinaestogodišnjim sinom.

Samo nekoliko dana nakon napada, Berezovska je pronađena mrtva u predgrađu Kijeva. Ukrajinske vlasti su uhapsile dvojicu muškaraca osumnjičenih za njeno ubistvo: Vladislava Reuta, oficira GUR-a, i Oleksandra Žikoviča, bivšeg policajca.

Izvor: Interpol

Na sudskom ročištu u Kijevu prošle nedjelje, Reut je okrivio Žikoviča za ubistvo Berezovske. Tužioci kažu da su dvojica muškaraca pod prijetnjom pištolja natjerali Berezovsku da uđe u automobil. Zatim su je odvezli u šumu u blizini sela Juriv, oko šezdeset kilometara zapadno od Kijeva, i tamo je ubili.

Šira zavjera ili odmetnuti agent?

Ukrajinski tužioci pokušavaju da prikažu slučaj kao djelo odmetnutog obavještajnog oficira. Tvrde da je Reut prikrio svoje kontakte sa Berezovskim i da je djelovao bez znanja ili odobrenja vrha službe. Jermolajev je, međutim, odbacio takvo tumačenje.

"Prema dokazima koje sada imamo, zavjera ide dalje od direktnih počinilaca i organizatora. Ona takođe uključuje aktivne oficire GUR-a povezane sa njima, kao i ljude bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu agencije", rekao je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati.

Rekao je da je eksplozija bila dovoljno snažna da uništi čeličnu ogradu i kamene stepenice ispred njihove kuće. "Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj da se ubije ne samo ja, već i moja porodica", rekao je.

Rekao je da je njegova partnerka Ana pretrpjela "katastrofalne i trajne povrede", a njihov sin je zadobio opekotine, prelome i druge teške povrede. "Još uvijek sam na intenzivnoj njezi i tek počinjem dug proces oporavka", dodao je.

Nejasni motivi

Incident se dešava u politički osjetljivom trenutku za ukrajisnkog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji se suočava sa kritikama zbog smjene uvaženog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Motiv atentata ostaje nejasan. Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva, jednog od najbogatijih ljudi u zemlji čije bogatstvo Forbs procjenjuje na 220 miliona dolara (191,9 miliona evra).

Kijev ga je optužio da je nastavio da trguje alkoholom na okupiranom Krimu i da plaća milione dolara poreza u ruski budžet.

Međutim, Jermolajev nije bio poznat po svojim proruskim stavovima niti se javno slagao sa Kremljem. Ukrajina je izvela brojne smrtonosne eksplozivne operacije protiv ruskih oficira i ukrajinskih zvaničnika pod kontrolom Rusije u Rusiji, ali napad ovih razmjera na evropskom tlu bio bi bez presedana.

Druga teorija sugeriše vezu sa organizovanim kriminalom, prema kojoj su članovi GUR-a možda bili angažovani kao ubice.

Ukrajinske vlasti optužuju Jermolajevog odraslog sina, Artura, da je vodio kriminalnu organizaciju koja se bavila telefonskim prevarama velikih razmjera u njegovom rodnom Dnjepru.

Takve mreže su odavno povezane sa kriminalnim grupama, iako ne postoje javno dostupni dokazi koji direktno povezuju ove navode sa napadom u Monaku.