Pokušala da ubije ukrajinskog oligarha, pa završila izrešetana kod Kijeva: Pronađeno tijelo Anastasije Berezovske

Anastasija Berezovska, osumnjičena za pokušaj ubistva Vadima Jermolajeva, pronađena je mrtva u Ukrajini.

Izvor: Interpol

Tijelo žene osumnjičene za pokušaj ubistva ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku pronađeno je u blizini Kijeva, objavila je Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore u organima reda.

"Dana 6. jula, telo žene osumnjičene za pokušaj ubistva sankcionisanog biznismena Vadima Jermolajeva pronađeno je u blizini Kijeva", prenosi Ukrajinska pravda.

Prema informacijama dobijenim od izvora, tijelo žene koja je upucana pronađeno je u ponedjeljak oko 23 časa.

Navedeno je da je boravila van Ukrajine od 22. marta 2025. do 1. jula 2026. godine.

Interpol je raspisao crvenu potjernicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca, prenio je CNN.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to…pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000)June 29, 2026

Interpolova poternica navodi da je poslednje poznato prebivalište imala u Njemačkoj, kao i da na desnoj ruci, od ramena do lakta, ima karakterističnu tetovažu za koju se vjeruje da prikazuje zmiju.

Istražitelji navode da je nakon eksplozije pobegla iz Monaka u Francusku, a potom nastavila put ka Italiji vozilom sa njemačkim registarskim oznakama koje je, prema navodima tužilaštva, bilo iznajmljeno za potrebe operacije.

Tužilaštvo je saopštilo da složenost korišćene eksplozivne naprave ukazuje na mogućnost da je u napadu učestvovalo više osoba.

Tokom istrage u Monaku privremeno su uhapšena dvojica muškaraca, ali su kasnije pušteni zbog nedostatka dokaza.

Kako je ranije saopšteno, vlasti Monaka sumnjaju da je Berezovska viđena u Njemačkoj, saopštio je pravosudni izvor.

Prema izvorima iz istrage, osumnjičena je zabilježena sigurnosnim kamerama kako nosi tamnu odjeću i šešir.

Prvobitno su istražitelji smatrali da je u pitanju muškarac.

Napad se dogodio ispred stambene zgrade u Monaku, a žrtve su povrijeđene u prizemlju objekta.

Njemačka policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv 39-godišnje državljanke Ukrajine za kojom je raspisana međunarodna potjernica u vezi sa eksplozijom u Monaku, prenosi Špigel.

Prema saopštenju njemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gdje su, osim stana, pretraženi i zaplijenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su proslijeđeni vlastima Monaka.

Prema informacijama Interpola, žena je 2022. godine ušla u Njemačku kao ratna izbjeglica, a kasnije je boravila u saveznoj pokrajini Hesen.

Njemačke vlasti navode da osumnjičena od ranije nije bila poznata policiji.

Istražitelji veruju da u incidentu nije djelovala sama, a u okviru istrage ranije su bila uhapšena i dva muškarca koji su kasnije pušteni.

Motiv napada za sada nije poznat, a nemački list navodi, pozivajući se na bezbjednosne izvore, trenutno se kao mogući motivi razmatraju i veza sa organizovanim kriminalom i privatni razlozi, dok za sada nema dokaza o umiješanosti obavještajne agencije.

U nedavnim saopštenjima iz Monaka, objavljeno je da se verzija terorističkog napada isključuje. Umjesto toga, Kancelarija glavnog tužioca kneževine pokrenula je istragu o pokušaju ubistva i postavljanju eksplozivne naprave na javnom mjestu.

(Telegraf/MONDO)