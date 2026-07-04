Moskva je predložila Kijevu privremeni prekid borbenih dejstava radi predaje tijela poginulih ukrajinskih vojnika kod Konstantinovke i čeka odgovor do sutra u podne.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Moskva je predložila Kijevu privremeni prekid borbenih dejstava radi predaje tijela poginulih ukrajinskih vojnika u području Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

Iz ruskog ministarstva su naveli da očekuju da Ukrajina do sutra u podne odgovori na prijedlog o privremenom prekidu borbenih dejstava, kako bi bila sprovedena humanitarna operacija, prenosi "Sputnjik".

Nakon preuzimanja kontrole nad gradom od ukrajinskih snaga, ruske snage preuzele su u potpunosti kontrolu nad Konstantinovkom.

Ruski pedsjednik Vladimir Putin je ocijenio da je ta pobjeda ključna za oslobođenje cijele Donjecke Narodne Republike i da otvara put ka gradovima Slavjansku i Kramatorsku.