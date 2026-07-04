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Moskva predložila privremeni prekid borbi radi predaje tijela poginulih vojnika

Moskva predložila privremeni prekid borbi radi predaje tijela poginulih vojnika

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Moskva je predložila Kijevu privremeni prekid borbenih dejstava radi predaje tijela poginulih ukrajinskih vojnika kod Konstantinovke i čeka odgovor do sutra u podne.

Rusija čeka odgovor Kijeva na prijedlog o privremenom prekidu borbi kod Konstantinovke Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Moskva je predložila Kijevu privremeni prekid borbenih dejstava radi predaje tijela poginulih ukrajinskih vojnika u području Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

Iz ruskog ministarstva su naveli da očekuju da Ukrajina do sutra u podne odgovori na prijedlog o privremenom prekidu borbenih dejstava, kako bi bila sprovedena humanitarna operacija, prenosi "Sputnjik".

Nakon preuzimanja kontrole nad gradom od ukrajinskih snaga, ruske snage preuzele su u potpunosti kontrolu nad Konstantinovkom.

Ruski pedsjednik Vladimir Putin je ocijenio da je ta pobjeda ključna za oslobođenje cijele Donjecke Narodne Republike i da otvara put ka gradovima Slavjansku i Kramatorsku.

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Tagovi

Rusija Ukrajina žrtve razmjena

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