Novi napad Ukrajine: Plamen progutao terminal kod Sankt Peterburga

Ukrajinski dronovi pogodili su veliki naftni terminal u Sankt Peterburgu i bazu Baltičke flote, tvrdi Kijev. Ruske vlasti priznale su da je terminal pogođen tokom masovnog napada, dok Zelenski poručuje da je meta bila infrastruktura koja finansira ruski rat.

Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Veliki naftni terminal u Sankt Peterburgu, drugom najvećem gradu Rusije, pogođen je tokom noći u ukrajinskom napadu dronovima, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

On je naveo da je riječ o infrastrukturi koja "donosi prihode za ruski rat", dok je ukrajinska vojska saopštila da je napadnuta i važna baza ruske Baltičke flote u Kronštatu.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je da je grad bio meta "masovnog" napada dronovima i priznao da je naftni terminal pogođen. Prema njegovim reijčima, nije bilo poginulih ni povrijeđenih.

Zelenski: Meta je bila udaljena 850 kilometara od granice

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade dronovima velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu. Kijev tvrdi da je do sada onesposobljeno gotovo 43 odsto ruskih kapaciteta za preradu nafte, iako te tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Ukrajinske vlasti smatraju da su ruska naftna i gasna postrojenja legitimne vojne mete jer Moskva prihodima od izvoza fosilnih goriva finansira rat protiv Ukrajine.

Zelenski je izjavio da su ciljevi pogođeni u Sankt Peterburgu i okolini udaljeni oko 850 kilometara od ukrajinske granice.

Na snimku koji je objavio vidi se dron koji se približava meti, nakon čega se iz pogođenog područja uzdiže veliki stub crnog dima.

BBC je naknadno potvrdio da je naftni terminal zaista pogođen.

Napad i na bazu Baltičke flote

Ukrajinska vojska navela je da je pogođeni terminal jedan od najvećih u Rusiji i da ima godišnji kapacitet prerade od oko 12,5 miliona tona naftnih derivata.

Takođe je saopšteno da je napadnuta ključna baza ruske Baltičke flote u Kronštatu, ali ruske vlasti nisu komentarisale te tvrdnje.

Beglov je izjavio da su ruske snage oborile 72 ukrajinska drona iznad Sankt Peterburga i šire Lenjingradske oblasti. Građanima je savetovao da ostanu u svojim domovima dok traje opasnost od novih napada, upozorivši i na moguće prekide mobilnog interneta.

U Sankt Peterburgu živi više od pet miliona ljudi.

Spor oko Konstantinivke

U odvojenom razvoju događaja, ukrajinska vojska odbacila je tvrdnje Moskve da je grad Konstantinivka u Donjeckoj oblasti u potpunosti pod ruskom kontrolom.

Portparol ukrajinske vojske major Andrij Kovaljov izjavio je za BBC da je grad i dalje pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga.

On je priznao da su manje ruske pješadijske grupe uspjele da se infiltriraju duboko iza ukrajinskih linija, ali je dodao da se one otkrivaju i uništavaju.

Dan ranije ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdio je da je Rusija još u junu uspostavila kontrolu nad Konstantinivkom, ali za to nije ponudio dokaze.

Zelenski je potom poručio da, ukoliko je grad zaista pod ruskom kontrolom, Putin može slobodno da dođe tamo i pronađe diplomatsko rješenje za okončanje rata.

"Ali on neće preći liniju fronta, jer je istina potpuno drugačija od njegovih riječi“, napisao je Zelenski na Telegramu.

Konstantinivka je jedan od snažno utvrđenih gradova u Donjeckoj oblasti koji čine ukrajinski "pojas tvrđava", od kojih je veći deo trenutno pod ruskom okupacijom.

(BBC/Mondo)