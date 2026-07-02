Najmanje 21 osoba poginula u bombardovanju Kijeva.
Ruska vojska bombardovala je Kijev, prestonicu Ukrajine, tokom noći 1. na 2. jul i prema posljednjim informacijama, poginula je najmanje 21 osoba, prenosi britanski "Gardijan". Povrijeđeno je najmanje 85 osoba u noćnom napadu Rusije dronovima.
Među povrijeđenima ima i dvoje male djece. Svi povrijeđeni nalaze se u bolnici.
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Raste broj mrtvih u bombardovanju Kijeva: Rusija lansirala 500 dronova i 70 projektila na Ukrajinu (Foto)
Načelnik Službe za vanredne situacije Andrij Danik je izjavio u obraćanju predstavnicima medija da će spasioci raditi i tokom predstojeće noći kako bi raščistili ruševine. I dalje traje potraga za nestalima i povrijeđenima.
Širom Kijeva angažovano je više od 600 vatrogasaca i spasilaca. Koriste se i psi sa specijalnom opremom za detekciju ljudi pod ruševinama.
Rusija je lansirala više od 500 dronova prethodne noći na Kijev i druge gradove. Lansirano je i 70 balističkih raketa.
UKRAINE | President#Zelenskyreports 13 deaths following massive Russian strikes on#Kyivovernight, involving—he says—over 70 missiles and nearly 500 drones, including jet-powered Shahed models. Damage has been reported at more than 20 sites across the Ukraine capital.pic.twitter.com/G5rzOZruxo— Nanana365 (@nanana365media)July 2, 2026