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Raste broj mrtvih u bombardovanju Kijeva: Rusija lansirala 500 dronova i 70 projektila na Ukrajinu (Foto)

Raste broj mrtvih u bombardovanju Kijeva: Rusija lansirala 500 dronova i 70 projektila na Ukrajinu (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Najmanje 21 osoba poginula u bombardovanju Kijeva.

Raste broj mrtvih u bombardovanju Kijeva Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Ruska vojska bombardovala je Kijev, prestonicu Ukrajine, tokom noći 1. na 2. jul i prema posljednjim informacijama, poginula je najmanje 21 osoba, prenosi britanski "Gardijan". Povrijeđeno je najmanje 85 osoba u noćnom napadu Rusije dronovima.

Među povrijeđenima ima i dvoje male djece. Svi povrijeđeni nalaze se u bolnici.

Pogledajte fotografije bombardovanja Kijeva

Načelnik Službe za vanredne situacije Andrij Danik je izjavio u obraćanju predstavnicima medija da će spasioci raditi i tokom predstojeće noći kako bi raščistili ruševine. I dalje traje potraga za nestalima i povrijeđenima.

Širom Kijeva angažovano je više od 600 vatrogasaca i spasilaca. Koriste se i psi sa specijalnom opremom za detekciju ljudi pod ruševinama.

Rusija je lansirala više od 500 dronova prethodne noći na Kijev i druge gradove. Lansirano je i 70 balističkih raketa.

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Tagovi

Ukrajina Rusija Kijev

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