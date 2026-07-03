Ona je glavna osumnjičena za bombaški napad na ukrajinskog oligarha: Interpol raspisao potjernicu za Ukrajinkom

Istraga eksplozije u Monaku otkriva da je osumnjičena Anastasija Berezovska djelovala sa saučesnicima, dok su dvojica muškaraca uhapšena i puštena.

Izvor: Interpol

Glavna osumnjičena za eksploziju koja se dogodila u Monaku ponedjeljak, 29. juna, ukrajinska državljanka Anastasija Berezovska (39), "nije djelovala sama", izjavio je zamjenik državnog tužioca Monaka Morgan Rejmond na konferenciji za novinare održanoj u petak, 3. jula.

Tokom obraćanja medijima, zamjenik tužioca i generalni kontrolor javne bezbjednosti iznijeli su ključne detalje dosadašnje istrage, uključujući informacije o prerušavanju osumnjičene i mogućim saučesnicima, čija se uloga još ispituje.

Prema riječima Rejmonda, istražiteljima su bila potrebna 48 sata da identifikuju glavnu osumnjičenu.

"Nije djelovala sama. Dvojica muškaraca uhapšena su prethodnih dana, ali do sada nije utvrđeno da su umiješani u napad. Zbog toga su pušteni iz pritvora", rekao je on.

Prema informacijama koje su iznijeli istražni organi, meta napada bila je porodica ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, koja se u trenutku eksplozije vraćala sa večere pored mora.

Osumnjičena je čekala žrtve sjedeći na klupi na Trgu Mulin (Place des Moulins), a zatim je eksplozivnu napravu, koju je izvadila iz svoje torbe za kupovinu, postavila na stepenice zgrade.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to…pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000)June 29, 2026

Kako je naveo zamjenik tužioca, potom se okrenula kako bi provjerila da li su žrtve još u blizini, nakon čega je daljinskim upravljačem aktivirala eksploziv. Dodao je da je korišćena naprava bila improvizovana, odnosno ručno napravljena.

Jedna od tri povrijeđene osobe i dalje je u životnoj opasnosti. Prema informacijama do kojih je došao medij, riječ je o partnerki ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, kojoj je zbog teških povreda izazvanih eksplozijom amputirana noga.

"Žena prerušena u muškarca"

Prvi snimci sa nadzornih kamera prikazuju muškarca sa crnom kapom i širokom odjećom. Međutim, detaljnijom analizom video-zapisa istražitelji su utvrdili da se ista osoba, obučena na isti način i sa istom torbom, nekoliko dana ranije više puta pojavljivala u Monaku.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičena je 26. i 27. juna obilazila lokacije i pripremala napad, pritom se prerušavajući u muškarca.

Dan kasnije, 28. juna, nadzorne kamere zabilježile su ženu koja je obavljala sličan obilazak, za koju istražitelji vjeruju da je takođe bila Berezovska. Opisali su je kao krupniju ženu sa najmanje jednom tetovažom.

Tokom istrage, policija je identifikovala i automobil registrovan u Njemačkoj, koji je bio iznajmljen i primjećen u Monaku. Praćenjem njegovog kretanja istražitelji su rekonstruisali putanju vozila kroz Italiju i više evropskih zemalja, sve do povratka vlasniku u Njemačku.

Generalni kontrolor javne bezbjednosti Monaka, Erik Arela istakao je da istraga još nije završena i da identifikacija svih mogućih učesnika još traje. On je pohvalio "izuzetan rad bezbjednosnih službi Monaka", navodeći da je u istrazi učestvovalo oko 200 ljudi.

Posebno je istakao da je "ogromna količina snimaka sa video-nadzora bila od presudnog značaja za istragu", koja se sprovodi u saradnji sa Interpolom i Europolom.

(Kurir/Le Figaro/MONDO)